“La idea de esta primera acción es que los usuarios puedan saber que su teléfono entró por Mercado gris y que contacte a su vendedor para que este sea quien cumpla con la garantía del equipo”, señaló Daniel Pérez, director senior de Legal y Compliance en Samsung Electronics México.

Hace unas semanas, Motorola decidió emprender acciones contra este tipo de comercio, pero a diferencia de la empresa surcoreana, la compañía decidió bloquear algunos de los teléfonos que hayan sido adquiridos en el mercado gris, a partir del 27 de julio.

¿Qué acciones emprenderá Samsung ante el mercado gris?

De acuerdo con Karen Goldberg, CMO de Samsung México, la primera etapa de la empresa estará enfocada en lanzar una notificación que redireccionará a los usuarios a un blogspot donde los usuarios podrán saber más sobre las opciones que tienen.

“En este momento no estamos considerando un bloqueo de la línea, sólo estamos haciendo llegar esta alerta que será descartable pero que se volverá a enviar varias veces para que los usuario sepan de que se trata este tipo de mercado”, afirmó Goldberg.

El mensaje que recibirán los usuarios será: “Tu teléfono no cumple con la normatividad. Al no cumplir con la normatividad, el dispositivo no cuenta con la garantía Samsung y el funcionamiento se verá afectado”. Sin embargo, hasta el momento Samsung no confirma si en una segunda etapa existirá un bloqueo.

Por su parte, Alfredo Pacheco, director de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, señaló que el tema no sólo está afectando a algunos jugadores, por lo que a escala de gremio están empujando más soluciones para que este tipo de comercio se disminuya.

Pérez señaló que parte de este trabajo en conjunto podría traducirse en una nueva regulación dentro del país, donde varias industrias podrían estar involucradas, así como entes reguladores del ecosistema de telecomunicaciones y tecnología.

Sobre el origen de dónde se comercializan estos productos, se ha identificado que tanto marketplaces, como retailers han tenido un registro de productos de este tipo y en el caso de algunos jugadores, están buscando pedir a los vendedores de productos, las facturas de los equipos con el fin de revisar que estén autorizados y revisados bajo las normas mexicanas.

¿Cómo puedo identificar que mi equipo es de distribución oficial?

Algunos elementos para detectar que el celular no proviene del mercado gris son: verificar si en la etiqueta de la caja viene el sello de la NOM, la información de los requerimientos eléctricos y la información del importador comercial de acuerdo a la normatividad mexicana.

Esto también se puede verificar en el dispositivo: Dar clic en “Acerca del Smartphone” >>> Etiquetas Reglamentarias y observar que la información sea compatible con la reglamentación de México. Esto garantiza que es un celular autorizado y acorde con la compatibilidad de los distribuidores de México.

Cabe decir que estos dispositivos no cuentan con una garantía válida en México. En caso de requerir algún tipo de soporte, este se brindará posiblemente con un cargo o costo adicional y no existe una forma para regularizar el dispositivo.