En Marvel’s Spider-Man 2 no se usó IA; es una historia “producto de la pasión”

Expansión: En el primer juego incluyeron a los Seis Siniestros. En este título tendremos a otros antagonistas. ¿Cómo eligieron a los nuevos villanos?

Ben Arfmann: Desde que estábamos trabajando en el primer Spider-Man teníamos una idea de algunos de los villanos a los que queríamos llegar. Definitivamente estábamos muy emocionados de contar una increíble historia de Venom, así que sabíamos que él iba a ser parte del juego.

Cuando empezamos a armar este juego y a pensar realmente en todos los hilos, gran parte del enfoque fue “¿cuál es el drama que viven nuestros héroes fuera de la máscara?” Y luego, según el momento en que se encuentran en sus vidas, intentamos elegir villanos que atraigan diferentes aspectos de su personalidad.

Ahí entra Kraven, quien llega a un momento en que Miles y Peter se encuentran en una encrucijada en sus vidas. Están luchando con decisiones sobre qué sucederá a continuación y lo hermoso de Kraven es que sabe exactamente lo que quiere. No se disculpa por ello. Él va directo. Hay algo realmente maravilloso en el contraste de Kraven, este personaje que no tiene dudas, con estos dos héroes que realmente se cuestionan muchos aspectos de sus vidas.

Lauren Mee: Si continúas jugando, una de las cosas que también es realmente interesante es cuando ves al Lagarto, porque demuestra la lucha de nuestros personajes para mantener el equilibrio entre el hombre y la máscara.

En cierto modo, Connors también está pasando por eso, porque es el hombre de familia, el que quiere cuidar y ayudar a las personas y esta bestia dentro de él. En cierto modo tiene su propio simbionte con el que realmente lucha.

¿Creen que estos villanos heredan algo de ustedes, de sus personalidades?

LM: Esa es una pregunta muy interesante. No creo que nadie haya preguntado eso alguna vez, pero es inherente que el artista siempre pone un poco de sí mismo en el personaje, aunque la prioridad definitivamente es ver quiénes son estos personajes, cuáles son sus objetivos y cómo se relacionan entre sí. En la medida de lo posible, creo que intentamos imbuir todas nuestras experiencias, pero no de una manera que sabotee quién es realmente el personaje.

BA: Lauren tiene mucha oscuridad dentro de ella, como Kraven, pero de una manera maravillosa (risas), y pude ver que mientras trabajabas en el personaje con el actor que lo interpreta, Jim Piri, le estaba dando permiso a Jim para ir a algunos lugares realmente oscuros en sí mismo, porque creo que había aspectos de ella que también le interesaba traer al escenario.

Si tuvieran que elegir entre Peter y Miles. ¿Cuál sería su Spidey favorito?

LM: Es imposible elegir entre tus hijos. Creo que me entusiasma mucho Miles como personaje, por el lugar en el que se encuentra en su vida. Cuando lo vimos en su último juego estaba aprendiendo qué significa ser Spider-Man y convertirse en tal. Y ahora debe enfrentar lo que eso significa y realmente impacta su autopercepción.

Lidió con la pérdida de su padre, lidió con la pérdida de su mejor amiga y ahora se está sumergiendo demasiado en Spider-Man porque siente que, “si no soy Spider-Man, ¿quién va a proteger a la personas que amo?” Y creo que hay... no sé, hay una belleza en esa historia, pero hay muchas otras cosas que me encantan de Peter, así que no puedo elegir.

BA: Definitivamente amamos a todos nuestros hijos araña por igual. Lo que más me entusiasma de este juego es el hecho de que se trata de dos Spider-Men y la forma en que se desafían mutuamente, la forma en que se apoyan mutuamente y la forma en que ambos cambian como resultado de la influencia mutua.

Personalmente, no me gustaría contar una historia sin el otro. Porque creo que lo que hace que este juego en particular sea tan especial es la forma en que se desafían unos a otros. No puedo elegir. Hay tantas partes de Peter Parker que son muy importantes para mí. Pero de la misma manera, al trabajar en el primer juego de Miles, hubo muchos momentos en los que sentí que estaba admirando a ese personaje y aprendiendo de él, y tratando de aspirar a ser ese tipo de héroe que era en su comunidad y la forma en que se relacionaba con sus seres queridos.

¿En qué se diferencia escribir para un videojuego que para una película o para un cómic?

BA: El cine y la televisión son hermosos. Amo mucho el cine y la televisión. Pero hay algunos sentimientos específicos que sólo tienes cuando eres la persona que hace las cosas. Y hay algunos momentos en el juego en los que Peter o Miles tienen que hacer algo y tienen la sensación de, “¡Oh, Dios mío! No quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo para ser un buen Spider-Man”.

El jugador tiene exactamente la misma sensación en ese momento, y eso es algo hermoso que sólo se consigue con los videojuegos.

¿Cuál es el papel de la Inteligencia Artificial en la parte narrativa de este videojuego?

BA: La IA es un gran tema de conversación en la cultura en este momento. Pero puedo decir que en Spider-Man 2 no trabajamos con IA. Todo lo que vas a jugar es producto de una pasión humana. En Spider-Man 2, no es algo con lo que tuviéramos que involucrarnos.

Es simplemente un gran equipo que ama mucho este juego.