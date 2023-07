Este 11 de julio, Microsoft venció a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), pues la jueza Jacqueline Scott Corley dictaminó que la empresa puede continuar con la compra de Activision Blizzard por 69,000 millones de dólares.

Con esta decisión, Microsoft podrá cerrar el acuerdo de compra antes del 18 de julio, sólo si está dispuesta a negociar con la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) del Reino Unido , pues el regulador bloqueó la adquisición en el mes de abril y la compañía decidió apelar la decisión; sin embargo, la audiencia está programada para iniciar el 28 de julio.

Actualmente, Microsoft es dueña de 23 estudios de videojuegos y en su más reciente reporte trimestral, reportó ingresos por 52,900 millones de dólares, lo cual representa un 10% más que el mismo periodo del año anterior , mientras que la utilidad neta fue de 18,300 millones de dólares, es decir, creció un 9% respecto al año pasado.

En caso de que se concrete la compra con Activision, pasaría a tener un total de 35 estudios, entre los cuales se incluirían Beenox, la empresa encargada del desarrollo y adaptación de Call of Duty: Black Ops 3 para las consolas Xbox 360 y PlayStation 3 ; Infinity Ward, la empresa fundadora de la saga Call Of Duty; y High Moon Studios, desarrolladora de Call of Duty: Modern Warfare