Activision recibió información sobre una nueva consola de Nintendo

Bobby Kotick, director ejecutivo de Activision Blizzard, también estaba incluido en esta cadena de correos, lo cual demuestra la relevancia que tenía el tema para ambas compañías, pues también estaba el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa.

Los presuntos detalles de la nueva consola de Nintendo

Según los documentos, para Activision Blizzard sería valioso tener acceso al nuevo dispositivo para poder aprovechar su potencial desde el inicio, ya que tiene capacidades técnicas similares a las de las consolas de octava generación.

“Dada la mayor alineación en términos de rendimiento y nuestras ofertas anteriores en PS4/Xbox One, es razonable suponer que también podríamos hacer algo atractivo para NG Switch. Sería útil asegurar el acceso temprano a los prototipos de hardware de desarrollo”, escribió Schnakenberg.

El caso de la FTC vs Microsoft por la compra de Activision ha sido una de las principales formas para descubrir nuevos elementos de la siguiente consola de Nintendo. Durante su testificiación en audiencia, Kotick reveló que se arrepentían de no haber llevado Call of Duty a Switch, debido a las numerosas ventas que perdieron.

Sin embargo, la empresa afirmó que como parte del acuerdo para permitir la adquisición van a publicar los nuevos juegos de la franquicia en la próxima consola de Nintendo, lo cual ya da pistas sobre el lanzamiento de una consola de siguiente generación.

Cabe recordar que a inicios de mes, una serie de medios especializados en videojuegos dieron a conocer un informe respecto a Nintendo había mostrado su nuevo dispositivo a varios periodistas durante la convención Gamescom, celebrada en agosto en Alemania.

El medio VGC corroboró tales informes y señaló que se trata de un gadget con soporte para cartuchos capaz de ejecutar tecnología DLSS de Nvidia, la cual es un uso de Inteligencia Artificial para escalar la calidad de imagen hasta 4K.

Se informó que la nueva consola sería capaz de reproducir juegos AAA, pues supuestamente se ejecutaron títulos como The Matrix Awakens, así como una versión mejorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.