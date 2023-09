Guía para aprender a usar los canales de WhatsApp

Pero de acuerdo con el blog oficial de WhatsApp , uno de sus principales objetivos es proteger la información personal tanto de los administradores como de los seguidores. Como administrador del canal, tu número de teléfono y foto del perfil no se mostrarán a los seguidores. Del mismo modo, cuando sigas un canal, no se revelará tu número de teléfono al administrador ni a otros seguidores. Tú decides a quién seguir y esta elección es privada.

Además, el historial de los canales solo se almacena durante 30 días como máximo y los administradores también pueden bloquear la opción de capturar pantalla y reenviar el contenido desde el canal.

A su vez, también son los mismos administradores quienes pueden decidir quién puede seguir su canal y si quieren que sea visible en el directorio o no.

Sin embargo, es importante que sepas que, dado que el objetivo de los canales es llegar a un público más amplio, los mensajes no están encriptados de extremo a extremo de forma predeterminada. Esto significa que el contenido de esos mensajes no ha sido protegido mediante un proceso de cifrado, y por lo tanto, puede ser potencialmente accesible por personas no autorizadas o por terceros, como proveedores de servicios de mensajería o hackers.

Cómo activar los canales de WhatsApp

En la parte inferior izquierda, hay una sección llamada “Novedades”. Si aún no te aparece, actualiza la versión de WhatsApp. En caso de que aún así no aparezca, intenta desinstalar la aplicación y volverla a instalar.