El podcast ha sobrevivido por la reconfiguración

“La idea de tener una plataforma de paga ayuda a que exista una planeación más estratégica en la producción, lo que agradezco como creadora de contenido, pero también que me ayuda a que pueda hacer un contenido que si bien quería explorar, no me aventaba a hacerlo en plataformas abiertas”, señaló Olivares en entrevista.

Olivares también dijo que parte de este proyecto es hablar de otro tema más allá del que conoce su audiencia, pues en este podcast habla sobre temas que en la actualidad pueden ser un tabú, como la maternidad, la depresión o la relación entre madres e hijos.

“La audiencia que me sigue en los talleres y redes sociales es en su mayoría conformada por mujeres, por ello es que este contenido es un complemento más social”, apuntó la CEO de Adulting.

Según The Women's Podcast Report, el 35% de las mujeres adultas en Estados Unidos (mayores de 18 años) escucha un podcast cada mes, es decir, 47 millones de mujeres en este país, un aumento del 67% desde 2014. Pero también generar un modelo de negocio con una plataforma de paga, permite algunos beneficios que ayudan a que el consumo de este tipo de contenido sea exitoso.

Podimo trata de empoderar a los creadores y genera contenidos que pueden ser más competidos y arriesgados en plataformas abiertas, pero donde el oyente también tiene beneficios.

El reporte de The Women’s Report también señala que el oyente medio de podcasts consume ocho episodios por semana, por lo que tener una variedad constante de contenidos es un rasgo que los consumidores aprecian en las plataformas de contenido.

¿Cómo se comportan las apps de audio?

En Estados Unidos, Apple todavía tiene una ventaja dominante en el mercado con un 35-40% de escuchas, pero Spotify está al acecho con un 25-30% cada trimestre, sin embargo en países como México, este número cambia, pues en 2022 alcanzó los 34 millones de podescuchas nacionales y el mercado de audio de la plataforma sueca tiene un dominio del 75%.

Por otro lado, los ingresos por podcasts superaron los 1,000 millones de dólares por primera vez en 2021, aumentando más del 70% ese año hasta una cifra final de casi 1,500 millones de dólares, esto de acuerdo con el monitor de IAB, quienes también esperan que la industria alcance los 2,000 millones de dólares este año y el doble en 2024.