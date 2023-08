En la era del video corto, la creatividad ya no es la misma

Según datos de YouTube, ocho de cada 10 usuarios han subido un Short a la plataforma en el último año. Con este formato, menciona Robert, “se reduce el espacio entre imaginar y crear”, pues representa una forma más sencilla de generar contenido, desde el equipo hasta la edición del producto.

A diferencia del video de mayor duración, en este caso las narrativas se construyen desde un smartphone y no se necesita un equipo profesional, algo que incluso la audiencia valora más, pues considera más genuino, explica el experto.

“Reduce el hueco y permite que muchas personas que antes eran sólo audiencia también sean creadores con una comunidad”, menciona que agrega que para el usuario va a llegar al contenido incluso si este sólo cuenta con los valores de producción mínimos, pues le interesa más que tenga una historia y conecte con él.

En esto coincide Sofía Hernández, global head of business marketing en TikTok, quien destaca que estas son herramientas para dar una voz ante el mundo a aquellas personas que no la solían tener, además de entregar una nueva oportunidad para experimentar con su creatividad.

Jonhy Salido, un creador de contenido de deportes extremos mexicano que ganó un concurso global de GoPro, menciona que su trabajo sí se ha modificado a partir del formato vertical y de poca duración, pues debe pensar en aquello que los usuarios están buscando para entretenerse.

“Si no te adaptas, te quedas atrás”, afirma. “Antes los videos super producidos, con cámaras profesionales eran top, pero ahorita tristemente ya no. No significa que los voy a dejar de hacer, pero uno solo de mis Reel tiene 60 millones de reproducciones. Tienes que aprender a adaptarte a lo que la gente quiere ver para seguir adelante”.

Por otra parte, dentro de las plataformas de video corto los usuarios son quienes deciden qué se hace viral. Es decir, el algoritmo funciona de manera que recomienda aquellos contenidos que han sido reproducidos y compartidos por los usuarios, por lo que también este es un elemento que orienta la creatividad.

Según el informe de marketing en redes sociales de 2023 hecho por HubSpot, los especialistas en el área han duplicado el uso del video corto este año porque adoptan las últimas tendencias y desafíos con el objetivo de llegar a millones de usuarios. Ante este contexto, las plataformas se actualizan constantemente para ofrecer herramientas en este sentido.

YouTube Shorts, por ejemplo, recientemente anunció nuevas formas de llamar la atención en este formato, como Collab, que es una nueva herramienta de creación que permite grabar un Short en conjunto con otros videos de YouTube, además de agregar efectos, algo que también está disponible en otras opciones como TikTok o Reels.

Robert menciona que si bien el formato de video corto está marcando las tendencias digitales en la actualidad, el comportamiento de los usuarios no se centra únicamente en este formato y no comité contra otros. Más bien, comenta, existen diferentes momentos de consumo tanto para transmisiones en vivo, podcast, video largo o corto.