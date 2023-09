Satya Nadella, CEO de Microsoft, testificará en el juicio EU vs Google

¿Por qué Estados Unidos inició un caso contra Google?

De acuerdo con el gobierno, la empresa tecnológica tiene un dominio cercano al 90% en el mercado de las bpúsquedas, el cual consiguió supuestamente de la mano de acuerdos comerciales con fabricantes de smartphones, como Apple, para ser la opción predeterminada en la configuración inicial del dispositivo.

Este es el juicio más importante al que se haya enfrentado la compañía, pues es la primera vez que se le acusa por monopolio por parte del gobierno federal, y la pregunta que se busca resolver es si las tecnológicas han obtenido todo su poder y monopolio quebrantando las leyes.

A mediados de esta semana testificó Eddy Cue, vicepresidente de software y servicios de Apple, testificó en la corte para defender el acuerdo entre Apple y Google que lo establece como el motor de búsqueda predeterminado en todos los dispositivos de Apple.

Aunque el acuerdo entre empresas, conocido como ISA, ha estado en vigor desde 2002, Cue fue el encargado de negociar su versión actual con Sundar Pichai, CEO de Google, en 2016. Durante su testimonio, el Departamento de Justicia presionó a Cue para que proporcionara detalles específicos sobre el acuerdo de 10,000 millones de dólares anuales.

Cuando Google y Apple renegociaron, Cue dijo que su compañía quería un porcentaje más alto de los ingresos que Google obtenía de sus usuarios, a los que dirigía hacia el motor de búsqueda. La discusión en torno a los números fue a puerta cerrada, pero Cue deseaba que Apple obtuviera un porcentaje más alto, mientras que Pichai quería mantener el acuerdo tal como estaba.

Finalmente, los ejecutivos llegaron a un compromiso en cuanto a algún otro número del cual no se informó en la corte, y Google ha estado pagando a Apple esa cantidad desde entonces.

Meagan Bellshaw, la abogada del Departamento de Justicia, preguntó al directivo de Apple si habría abandonado el acuerdo si no hubieran llegado a una negociación en cuanto a la participación de los ingresos, a lo que Cue respondió que no porque “en ese momento no había una alternativa válida a Google", añadiendo que todavía no la hay.