Tres mitos del iPhone 15

¿Es verdad que el iPhone 15 se calienta?

Hace unos días, el especialista en reseñas de gadgets, Mohit Verma, publicó un video en X (antes Twitter) donde mostró que su teléfono, un iPhone 15 Pro, había alcanzado los 42 grados centígrados luego de “una llamada de FaceTime de dos minutos o al desplazarse por los carretes durante 8-10 minutos”.

Aunque la marca no dio una explicación oficial, de inmediato lanzó la actualización del sistema operativo iOS 17 con la versión 17.0.3 con el fin de mitigar este problema entre los usuarios y tras ser desplegado, muchos de los apple fans empezaron a señalar que ya no tenía estos problemas de sobre calentamiento.

Si aún no has actualizado el sistema operativo, esta versión puede ayudar a que tengas nuevos parches de seguridad y las novedades más actuales de la marca, incluso si no tienes un iPhone 15.

¿Puedo jugar Resident Evil?

Otras de las pruebas a las que se ha sometido la versión de iPhone 15 Pro está en la posibilidad de jugar videojuegos que requieren una mayor capacidad de procesamiento, como lo son algunos títulos de franquicia. De hecho Resident Evil Village estará disponible para iPhone y iPad el próximo 30 de octubre y funcionará en iPhone 15 Pro y Pro Max, así como en iPads con M1 o M2. O sea equipos con un chipset más potente.

Así que si bien algunos equipos de iPhone 15 podrán soportar este tipo de gráficas, las versiones Plus o más bajas aún no podrán correr este tipo de juegos.

Cabe decir que el mercado de mobile gaming es más grande que el de consolas en la actualidad, según números de la consultora especializada en este tema Newzoo. Pues de acuerdo con su informe sobre el Mercado de videojuegos en 2023, los videojuegos móviles tienen un mercado de 92.6 billones de dólares, y tienen una cuota de mercado del 49%, mientras que las consolas representan un 30% del mercado.

Namedrop, ¿un riesgo de privacidad?

Otra de las características que presumieron desde Cupertino está en la nueva función name drop, ya que con sólo juntar dos iPhone se podrá pasar el contacto de una persona a otra sin tener que mover muchos más botones.

Esta función ha traído también la discusión en redes sociales sobre los peligros que puede representar para los usuarios. Algunas de las teorías es que se puede obtener la información de los usuarios sin que ellos se den cuenta, una situación falsa, pues antes de compartir tus datos de usuario la plataforma te pide confirmar el envío de la información.

Lo que sí puede representar un riesgo para los dispositivos es que al hacer esta función los usuarios peguen el lente de la cámara trasera con la pantalla del otro iPhone lo que podría provocar rayones en la pantalla, así que en caso de optar por esta función la recomendación es que sea completamente de la parte lateral superior con lateral superior.