Los usuarios de iPhone en México son tan fieles a Apple como los de EU

Las naciones menos fieles a los productos de Apple fueron India y China, con 69 y 59%, respectivamente. Estos datos contrastan con el hecho de que a pesar de las restricciones, en China se agotaron los últimos modelos del iPhone desde el periodo de reservas.

Este par de países también es de suma importancia para la empresa dirigida por Tim Cook. Recientemente, Apple abrió sus primeras dos tiendas en India, una en Bombay y la otra en Nueva Delhi, mientras que China es el segundo mercado con la mayor cantidad de tiendas Apple.

Por otra parte, Italia fue el país que más fidelidad mostró hacia el iPhone, con un 18% de usuarios que cambiaría de dispositivo, seguido de Japón (21%), España y Brasil (23%), Sudáfrica (29%) y Francia (32%).

iPhone, el cuarto dispositivo favorito de los mexicanos

En México hay 130 millones de usuarios de dispositivos celulares, según The CIU y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No obstante, Apple no ha logrado ubicarse como la marca preferida entre los consumidores a pesar de su buen posicionamiento de marca.

Los datos de la consultora revelan que la participación de mercado de la empresa de Cupertino, California, ha oscilado entre un máximo del 15% y un mínimo del 12%, cifras que le permiten ocupar la cuarta posición.

Las empresas que se ubican por encima de Apple son Samsung, Motorola y Oppo; sin embargo, la marca estadounidense cada vez tiene una mayor competencia por parte de marcas chinas, como Oppo, que ya busca el liderazgo en México , Xiaomi, Honor, Infinix, vivo y Realme, entre otras.

En contraste a las cifras mexicanas, Apple fue la empresa más importante en el mundo de la telefonía móvil durante el primer semestre del año, de acuerdo con un reporte de la firma de investigación, Omdia.