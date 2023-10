John Riccitiello, CEO de Unity, renuncia tras disputas con desarrolladores

La polémica que acabó con el periodo de Riccitiello al frente de Unity

El movimiento del director ejecutivo de Unity no es casual y responde al anuncio que hizo sobre que a partir del 1 de enero de 2024 implementaría un esquema de precios basado en el “pago por descarga”.

Es decir, cobraría una tarifa fija a los desarrolladores que utilicen el software Unity cada vez que se instale un juego en cualquier tipo de dispositivos una vez que ese haya alcanzado un “umbral de éxito” por número de descargas o ingresos, mismo que es fijado por la propia compañía.

Dependiendo de la modalidad contratada y el éxito del juego, los desarrolladores tendrían que pagar entre 0.1 dólares a 0.20 dólares por descarga y quienes se verían más afectados son los usuarios de Unity Personal, modelo especialmente dedicado a los "individuos, aficionados y pequeñas compañías".

Tras este anuncio, algunos de los creadores amenazaron con no volver a utilizar la plataforma, pues argumentaron que actores maliciosos podrían unirse para protestar contra los desarrolladores marginados descargando y volviendo a descargar repetidamente sus juegos, lo cual acrecentaría sus facturas.

Como respuesta, Unity hizo cambios en sus medidas de precios para pagar a los desarrolladores un 2.5% fijo de los ingresos de un videojuego en caso de que no quisieran pagar en función de las ganancias constantes. Sin embargo, esa respuesta no fue suficiente para aliviar las preocupaciones en torno a su dirección.

La turbulenta dirección de Riccitiello

John Riccitiello dirgió Unity durante nueve años, periodo en el que la empresa nunca logró obtener beneficios y, de hecho, registró pérdidas por cientos de millones de dólares anualmente.

“Desde nuestro inicio hemos generado pérdidas en nuestras operaciones, como se refleja en nuestro déficit acumulado de 2,700 millones al 30 de junio de 2023”, señaló la compañía en su último reporte financiero.

Durante su periodo al frente de la empresa, Riccitiello acompañó a Unity en la salida a bolsa en 2020, cuando se valoró a la empresa en 17,000 millones de dólares. Sin embargo, sus acciones cayeron al cabo de unos años y ahora tiene una capitalización de mercado apenas superior a los 11,000 millones de dólares.

En julio de 2022 el ejecutivo hizo una de las declaraciones más polémicas en su carrera, pues resaltó que aquellos desarrolladores que no crean un videojuego con el único objetivo de ganar dinero son unos “jodidos idiotas”.

Sin embargo, sus polémicas no fueron exclusivas de Unity, pues antes de llegar a esta empresa fue CEO de Electronic Arts, donde fue uno de los pioneros de las loot boxes, que son una compra donde los jugadores no saben lo que hay en una caja hasta que lo han comprado. Su principal atractivo es que al cabo de muchas compras, el jugador obtiene ventajas sobre quienes no gastan en la plataforma.

Riccitiello las introdujo por primera vez en el popular videojuego de futbol, FIFA, cuando fungía como directivo de EA, a partir de los sobres de Ultimate Time e incluso propuso que los jugadores de Battlefield pagaran cada vez que recargaran un arma en el juego, algo que no fue bien recibido por los accionistas del estudio.