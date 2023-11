“Oficialmente me voy, pero realmente no me voy a ningún lado. Seguiré aquí muy de cerca. Y el cariño por el equipo, por la gente, por la compañía, por lo que hemos construido está. Seré la porrista y estaré disponible para lo que necesiten”, señaló a Expansión en una entrevista previa al anuncio.

Con la salida de Bárbara González, llegará Felipe Vallejo, quien a partir del 1 de enero de 2024 va a liderar la empresa en el país.

Vallejo se ha desempeñado como director Global de Asuntos Corporativos y Regulatorios de Bitso desde 2021, y mantendrá este rol en paralelo. Además cuenta con una larga trayectoria en la industria y también es miembro del Consejo en US Mexico Foundation y Presidente de la Asociación Fintech México, en la que es responsable de impulsar políticas a favor de la regulación del ecosistema fintech.

Dentro de una de los objetivos de Vallejo, no solo será seguir con la estrategia de Bitso, sino también tiene un plan ambicioso: conocer a 365 clientes de la plataforma, o sea un cliente en promedio por día.

“Si pudiera conocer personalmente a 365 usuarios, me encantaría. Y creo que la mejor forma es a través de Twitter. Y si se puede personalmente, me encantaría esto para acercarnos al usuario y saber entenderlos mejor”, apuntó el ejecutivo.

¿Cómo se llevará a cabo la sucesión?

Bárbara comenzó su trayectoria en Bitso en 2018 como Chief Financial Officer global, en el que fue parte de las rondas de financiamiento de la empresa, y fue parte de que la compañía logrará una valuación de 2,250 millones de dólares.

Además, durante su periodo como CEO de México, lideró el lanzamiento de la Bitso Card, las transacciones internacionales entre México y Estados Unidos a través de la plataforma rebasaron los 3,300 millones de dólares y la empresa se convirtió en la primera fintech del país en conectarse directamente con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

“A partir del 1 de enero, Felipe asumirá el cargo de forma oficial y mientras lo estamos haciendo, estamos trabajando muy de cerca para asegurarnos que haya una transición ordenada. El equipo ya lo conoce muy bien, y ha sido una pieza clave en toda nuestra estrategia regulatoria en el país y en toda la región, que es algo que nos distingue mucho”, precisó Bárbara.

Además, precisó que se mantendrá como embajadora del empoderamiento femenino del ecosistema emprendedor.