Los derechos laborales ahora son recompensas en las apps de movilidad

Uber comenzó a circular en México en 2013 y Didi cinco años después. Desde entonces, más plataformas de movilidad como inDrive o Cabify se han sumado a la lista de opciones para trasladarse en las principales ciudades del país. Pero, como en cualquier camino, se han enfrentado a obstáculos.

Aunque los choferes de estas plataformas pagan impuestos y comisiones por usar la plataforma, son considerados “socios”. Esto implica que no cuentan con un sueldo base mínimo y que no pueden acceder a los servicios de salud del IMSS sin pagar una cuota adicional, aunque, de acuerdo con el informe de Oxfam, Este futuro no applica, si se cobrara un impuesto de 3.5% a Uber, podrías pagar el seguro de todos los socios repartidores durante cinco años.

Esto es por una sencilla razón: porque ante la ley mexicana son considerados trabajadores independientes y no asalariados. Esto quiere decir que prestan sus servicios de forma independiente y, de acuerdo con Juan Carlos Torra, asociado de práctica laboral en Holland & Knight, no tienen una relación de subordinación con el empleador y no reciben un salario fijo, sino que solamente cobran los viajes realizados.