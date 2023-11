X podría perder 75 millones de dólares en anuncios por teorías antisemitas

Pero a Musk, las consecuencias por su comentario no solo le están costando una visita a Israel. Documentos revisados por The New York Times revelaron que la situación de la empresa es más difícil de lo que se conocía previamente, ya que no solo empresas como IBM, Apple y Disney pararon sus campañas publicitarias la semana pasada. Los documentos detallan más de 200 unidades publicitarias de empresas como Airbnb, Amazon, Coca-Cola y Microsoft, muchas de las cuales han detenido o están considerando detener sus anuncios en la red social.

La compañía declaró al medio estadounidense que, hasta el momento, 11 millones en ingresos están en riesgo, con cifras que fluctúan a medida que algunos anunciantes regresan y otros aumentan su gasto. No obstante, los documentos internos presentan una imagen más sombría, mostrando más de 100 marcas que han "pausado por completo" sus anuncios y decenas más consideradas "en riesgo".

Airbnb, por ejemplo, detuvo más de un millón de dólares en publicidad, mientras que Uber redujo anuncios por más de 800,000 en mercados de EU e internacionales. Empresas tecnológicas como Google y Microsoft también han detenido la publicidad, contribuyendo a una posible pérdida de más de 4 millones en ingresos para el cuarto trimestre de X, según los documentos.

La situación se agrava para X, que ya enfrentaba una disminución del 60% en la publicidad estadounidense este año, desde la adquisición de 44,000 millones de la plataforma por parte de Musk en 2022.

A pesar de los esfuerzos liderados por la directora ejecutiva, Linda Yaccarino, para atraer de nuevo a los anunciantes, la realidad parece distinta.

De acuerdo con el NY Times, en una reunión interna esta semana, Yaccarino minimizó la importancia del respaldo antisemita de Musk, atribuyendo los problemas de la compañía a un informe de Media Matters que mostraba anuncios de empresas junto a contenido promoviendo el nacionalismo blanco y el nazismo. X demandó a Media Matters y culpó a su informe por la disminución de las ventas publicitarias.

La situación se agrava para X, que ya enfrentaba una disminución del 60% en la publicidad estadounidense este año, desde la adquisición de 44,000 millones de dólares de la plataforma por parte de Musk en 2022.