"La Ciudad Musical se creó para mostrar a los usuarios cómo sus hábitos de escucha son compartidos por comunidades de todo el mundo. La Ciudad Musical seleccionada para cada usuario elegible tiene los gustos más similares al suyo, basado en los artistas más reproducidos del año y en cómo esos artistas son escuchados en otras ciudades de todo el mundo. Es objetivo y está completamente impulsado por los hábitos de escucha del usuario", indicó a Expansión la plataforma.

Así que la decisión de la plataforma se basó en los datos que tienen de estos sitios y por ello la asgnación de cada ciudad.

Además de esta información, Spotify mostró a los artistas y podcast más populares en el país y en el mundo.

Lo más escuchado en Spotify durante 2023

Al igual que en 2022, este año la música mexicana, en específico los corridos, se mantuvo como el género más escuchado en México y dio un salto al mundo. Peso Pluma es el mayor exponente actual de la música mexicana y los corridos tumbados y se convirtió en el quinto artista más escuchado en el mundo.

Le siguen Bad Bunny (#2), y seis artistas más de música mexicana: Junior H (#3), Natanael Cano (#4), Fuerza Regida (#5), Carin Leon (#6), Grupo Frontera (#7) y Luis R Conriquez (#10). La pareja del momento dentro de la escena urbana, KAROL G (#8) y Feid (#9), también forman parte de este listado, convirtiendo el top 10 de México en una lista 100% latina y en español.

La canción más escuchada en México del 2023 es “Ella Baila Sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma que no solamente conquistó la cima en México, sino también la quinta posición a nivel global. El podio de las canciones más escuchadas en México se completa con “El Azul” de Junior H y Peso Pluma (#2) y “AMG” de Gabito Ballesteros, Natanael Cano y Peso Pluma (#3). La canción “Ella Baila Sola” ocupó la posición #1 en el Top Global de Spotify por más de 50 días en 2023.

La música en español también conquistó la lista de los álbumes que marcaron el ritmo durante 2023. GÉNESIS de Peso Pluma, encabeza la lista de México, y se posiciona como el número 9 en el mundo, seguido de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny (#2), Nata Montana de Natanael Cano (#3), Mañana será bonito de KAROL G (#4) y Pa Que Hablen de Fuerza Regida (#5).

El gran ganador de este año, Peso Pluma, ocupa posiciones importantes en los tres rankings globales más importantes en Spotify: Artistas más escuchados en el mundo (#5), Canciones más escuchadas en el mundo (“Ella Baila Sola”) y Álbumes más escuchados en el mundo (#9). Además, el género que lo ha llevado a la cima, los corridos, es el género más escuchado por los mexicanos durante 2023.

Este año, Kenia OS fue la mujer más escuchada por los fans mexicanos ocupando la cuarta posición en ranking de artistas mujeres más escuchadas en México en 2023. La lista la encabezan Karol G (#1), Shakira (#2) y Taylor Swift (#3).

En el caso de los podcast, en el país Relatos de la Noche llegó a la primera posición, luego de haber quedado segundo el año anterior, le siguieron La Cotorrisa (#2) y Leyendas Legendarias (#3).

Top 10 Artistas más escuchados a nivel global en Spotify 2023

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

KAROL G

Lana del Rey

Top 10 Canciones más escuchados a nivel global en Spotify 2023

“Flowers” - Miley Cyrus

“Kill Bill” - SZA

“As It Was” - Harry Styles

“Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)” - Jung Kook, Latto

“Ella Baila Sola” - Eslabon Armado, Peso Pluma

“Cruel Summer” - Taylor Swift

“Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” - Metro Boomin, The Weeknd