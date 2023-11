Avatar: Frontiers of Pandora, el videojuego que expande la franquicia de cine

Los videojuegos no están exentos de este fenómeno. Desarrollado por Massive Entertainment y Ubisoft, en colaboración con Lightstorm Entertainment y Disney, se lanzó Avatar: Frontiers of Pandora. En Expansión, tuvimos la oportunidad de probarlo de forma anticipada a través de una prueba guiada y de la misma forma que las películas de Avatar puede ser una sorpresa audiovisual.

Lo primero por lo que destaca es por el detalle gráfico, crea todo un espacio que permite explorar el mundo vivo de Pandora. El ambiente reacciona a tu paso, lo mismo se ilumina, que se esconde o se protege de tu presencia, lo que aporta a la inmersión en el personaje y en el universo de los Na’vi.

Tu rol está dentro de los conflictos del planeta sin ser uno de los protagonistas de las películas, expande la historia y las motivaciones de los pobladores y conquistadores. Descubres nuevas aldeas y personajes, pero tienes experiencias similares a las del mundo cinematográfico, como hacer tu primera conexión con tu Toruk, esta ave/pterodáctilo famoso por la forma emocional y de experiencia única en la que estableces un vínculo.

En cuanto a su jugabilidad, sorprende por dos elementos; el primero son los combates. Mientras que los enfrentamientos cuerpo a cuerpo son emocionantes por los distintos enfoques que puedes tomar, los combates aéreos son los que realmente capturan la esencia de la experiencia de Pandora. Estos combates aéreos no solo son visualmente reconfortantes, sino que también brindan una sensación de agilidad y de capacidad de decidir el siguiente movimiento, de una forma poco vista en otros juegos.

El segundo punto positivo es el sensor Na’vi. En la actualidad de los videojuegos donde se ha popularizado el mundo abierto, el seguir las misiones se resuelve marcando un punto en el mapa y llevándote de punto a punto sin fomentar la exploración. El sensor Na’vi te mantenerte en las misiones, principales y secundarias, sin necesariamente ser un punto, te acerca, te permite explorar, e interactuar con el entorno, se siente más como una pista y no como una orden.

Avatar: Frontiers of Pandora tiene como aliciente y como detractor, ser parte de una franquicia muy reconocible. Ya que por un lado permite la verosimilitud de ese universo, pero al mismo tiempo tiene que cumplir con las exigencias de una saga multimillonaria. Los juegos de licencias de otros medios, especialmente los de las películas, no suelen destacar por su vínculo con los gamers, sino más bien con los fans de la película. Y a pesar de que es la película más exitosa en la taquilla, aún no se ha integrado en la cultura popular en la misma medida que es un fenómeno económico.

Este juego tiene que demostrar que es una entrega digna de sorprender a los gamers y al mismo tiempo ser capaz de atraer a los fans a un nuevo formato de entretenimiento audiovisual. El juego tiene potencial al contemplar características muy socorridas en el ambiente actual: un mundo abierto dinámico, combates interesantes y variados, crafteo de armas, entre otros, sin embargo, deberá demostrar que está balanceado para ambos públicos.

Avatar: Frontiers of Pandora estará disponible a partir del 7 de diciembre del 2023, para PlayStation 5 , Xbox Series X|S, PC y Amazon Luna.