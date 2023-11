Yakuza es un caso especial. Es una saga que tiene presencia en América desde hace varios años, y aunque mucha gente no familiarizada con ella lo ve como un simple “Grand Theft Auto japonés”, quienes han osado jugar esta saga saben que esa definición le queda corta.

Este año Sega aprovechó el éxito reciente de estos juegos para relanzar la marca bajo el título original en Japón: Like a Dragon, y la primera entrega en cargar ese nombre a nuestra región es The Man Who Erased His Name.

¿Vale la pena darle una oportunidad a esta saga? ¿Es apropiado acercarse a esta franquicia a través de este juego o es mejor buscar otro título anterior?

¿Es un juego o una telenovela japonesa?

Like a Dragon Gaiden apuesta por el drama, en cantidades excesivas. Ese es tal vez su distintivo principal, pero también una de sus mejores cualidades. No tiene reservas en presentar escenarios, personajes y animaciones exageradas, que combinan sin vergüenza la violencia con el romance, por el bien del entretenimiento.

Un drama japonés lleno de intriga, violencia y situaciones absurdas. (Sega)

Cronológicamente este juego toma lugar después de Yakuza 6: The Song of Life (juego para PS4). El protagonista, Kazuma Kiryu, ha fingido su muerte para proteger a personas que ama, pero el mundo criminal de los Yakuza no lo quiere dejar ir, y una parte de él, tampoco quiere dejar ese mundo.

No es necesario jugar títulos anteriores para apreciar o entender la trama. Sólo basta con que pongas atención y te dejes cautivar por el entramado de relaciones criminales, fraternales y románticas que este juego quiere contarte.