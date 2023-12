Una de las ventajas, con respecto a otro telefonos foldables, es el tamaño de este teléfono, pues su pantalla es un poco más pequeña que una tableta, pero lo suficientemente grande para hacer tareas laborales de manera más cómoda. Como enviar un mail y revisar un texto de manera simultanea.

Este teléfono utiliza pantallas Amoled LTPO Gen 3.0 que alcanzan los 120 Hz, por lo que en caso de que viajes con tableta y smartphone, esta opción de plegable podría eliminar la opción de llevar dos dispositivos. La pantalla desplegada es de 7.82” y aunque es más pequeña que otras opciones en el mercado, es útil.

La pantalla externa también es de gran utilidad, mide 6.3” y tiene las mismas características que la pantalla mas grande, esto permite que puedas hacer diversas tareas sin tener que abrir el teléfono, ya sea mandar un mensaje de WhatsApp, tomar fotografías o revisar tus apps más frecuentes.

Aunque no he usado de forma principal este smartphone, lo he considerado, pues no me ha parecido tan grande como otras opciones y por lo mismo me parece portable. Este factor puede atraer además a un mercado femenino que ha apostado por las opciones Flip, pues muchas veces el peso y tamaño de los smartphones no permite que lo lleves siquiera en las bolsas de los pantalones.

Otro factor que me pareció positivo en esta nueva entrega es la batería, pues a diferencia de las primeras versiones de teléfonos plegables, el Oppo FINd N3 Fold te permite trabajar con varias tareas a la vez por casi 24 horas, en una demanda de periodista de tecnología que podría considerarse jornada dura.

Al momento de probar este teléfono aún no sé el precio del mismo, sin embargo el precio en dólares es de 2,699 dólares, o sea poco más de los 46,000 pesos mexicanos. Sobre la disponibilidad tampoco hay mayores detalles.

Oppo en el mercado global de plegables

Según el informe Folding Tracker and Folding Insight de Counterpoint Research, el mercado mundial de plegables aumentó un 64% en el último año y alcanzó las 2.5 millones de unidades enviadas.

Esto es bastante significativo porque el mercado plegable aumentó en medio de una caída interanual del 14.2% en el mercado mundial de teléfonos inteligentes durante el mismo período.

El sólido crecimiento del mercado mundial de productos plegables fue impulsado en gran medida por el crecimiento del interés en China, uno de los países que mayor representación tiene a escala global. Aunque el mercado chino de teléfonos inteligentes disminuyó aproximadamente un 8%, el mercado nacional de teléfonos plegables siguió creciendo, aumentando un 117% interanual a 1.08 millones de unidades.

“En China, los nuevos productos plegables como Oppo N2 y N2 Flip tuvieron grandes lanzamientos que despiertan constantemente el interés del mercado. En consecuencia, los consumidores chinos se han familiarizado más con los productos plegables en comparación con otras regiones”, señaló Woojin Son, analista de Couterpoint Research.

De un año a otro Oppo pasó de tener el 18% del mercado a lograr un 27% de presencia, esto sólo en China.