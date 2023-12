Llega la CCXP a México: será en mayo y estas serán las actividades

¿Cuándo y dónde será la CCXP México?

Del 3 al 5 de mayo, el Centro Citibanamex será el lugar donde la cultura pop cobrará vida: CCXP México traerá desde los videojuegos hasta series épicas, poniendo el nombre de México en lo más alto del mapa y dándole a los fans acceso al CCXVERSO.

Algunas de las actividades que traerá el evento

Humberto Ramos.

Nominado en dos ocasiones al premio Eisner y ganador del INKPOT AWARD, que reconoce su relevante carrera. Ha trabajado para Marvel y DC Comics en títulos como Superboy, Impulse y Young Justice. Único dibujante mexicano en hacer la voz de un Spider-man en “Across the Spiderverse” Jorge Molina. Uno de los artistas de cómics más prometedores de México.

Sus obras más conocidas incluyen la novela gráfica El Invocador, la serie The Last of Us y su trabajo en Marvel que incluye títulos como Amazing Spider-Man, A-Force, Star Wars y el aclamado Spider-Geddon.

Gerardo Sandoval

.

Diseñador gráfico de profesión, su pasión por los cómics y la narrativa visual lo convirtió en guionista y dibujante. Comenzó su carrera con los cómics de Tomb Raider y eventualmente llegó a las grandes ligas de Marvel, dibujando What If?, Avengers vs X-Men y Death of the Venomverse, entre muchos otros.

Enid Balam.

Dibujante mexicano que entró por la puerta grande trabajando para las editoriales francesas Delcourt y Humanoïdes Associés, así como la inglesa Titan y la gigante internacional, Marvel. Sus trabajos más conocidos son en Spider-Gwen, Edge of Spider-verse, New Mutants, Reptil y Hawkeye: Kate Bishop.

Rafael Grampá.

Artista de cómics y director de cine brasileño que está dejando una gran huella en el mundo del cómic. Sus obras más conocidas incluyen la novela gráfica Mesmo Delivery y la secuela de The Dark Knight Returns de DC Comics, The Golden Child.

Precio de boletos y preventa

Los boletos estarán en preventa Citibanamex el 13 de diciembre, y un día después se podrán adquirir en la venta general a través de Ticketmaster. Los precios van viernes desde 1,100 hasta los 1,400 pesos de manera individual, sábado y domingo desde 1,250 hasta 1,550 pesos de manera individual.

El abono de los tres días desde 2,800 hasta 3,600 pesos o el Epic Pass, que te dará acceso de manera anticipada al evento, que tendrá un costo desde 5,250 hasta 6,500 pesos.