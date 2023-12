Apple frena venta de los últimos modelos del Apple Watch

¿Por qué retirarán del mercado al Apple Watch?

Esta medida es una respuesta al fallo de la Comisión de Comercio Internacional (ITC) sobre las patentes de Masimo Corp, empresa con sede en Irvine, California, especializada en la fabricación de dispositivos médicos.

La ITC determinó en octubre que Apple había violado las patentes de Masimo, relacionadas con una aplicación del Apple Watch que calcula la saturación de oxígeno en sangre.

Esta tecnología fue agregada en 2020, por primera vez, a la línea de smartwatches de Apple. Así, los últimos modelos de Apple Watch Series 9 y Ultra 2 serán retirados, mientras que los dispositivos que no cuentan con esta tecnología no tendrán afectaciones y seguirán disponibles en las tiendas oficiales de la empresa.

Impacto en el mercado y acciones

El Apple Watch Series 9 y Ultra 2 representan una parte importante de las ventas de relojes de Apple, contribuyendo significativamente a su negocio de Wearables, Hogar y Accesorios, que genera más de 40 mil millones de dólares al año.

El negocio de tecnología ponible, hogar y accesorios de Apple, que incluye el Apple Watch, los auriculares AirPods y otros productos, obtuvo unos ingresos de 8,280 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2023, según un informe de la empresa.

La noticia ha afectado las acciones de Apple, que cayeron un 1.3% en Nueva York el lunes, mientras que Masimo experimentó un aumento del 3.5%.

Consecuencias y estrategias futuras

A pesar de esta situación, los modelos anteriores del Apple Watch con sensor de oxígeno en sangre y el modelo SE, que no incluye esta función, no se verán afectados y seguirán a la venta. Apple ha indicado que no habrá impacto en los relojes ya vendidos a los clientes.

La necesidad de detener la venta de un producto principal en Estados Unidos es un hecho sin precedentes para Apple, especialmente durante su trimestre financiero más importante. Anteriormente, Apple tuvo que enfrentar situaciones similares con ventas de iPhones en Alemania por problemas de patentes.

Un portavoz de Apple mencionó a Bloomberg que la decisión de la ITC es errónea y que la empresa planea apelar. Si la apelación no es exitosa, no está claro cuánto tiempo tomaría a Apple rediseñar los dispositivos para no infringir las patentes de Masimo. El 25 de diciembre se dará a conocer si estas consecuencias se mantienen.

Por su parte, Masimo afirmó recientemente que ha gastado cerca de 65 millones de dólares en su disputa contra Apple.