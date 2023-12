Los niños menores de seis años también usan celulares y así los puedes cuidar

Los hermanos Macías no son los únicos niños en internet, ni exclusivos en reclamar a sus padres el teléfono a gritos. Incluso, cada vez son más las infancias que comienzan a utilizar aparatos electrónicos a edades más tempranas.

U n estudio elaborado por la Universidad de Sevilla reveló que usualmente se les introduce a los dos años, empezando por la televisión, luego las tabletas y al último los teléfonos, y esto se debe a que los pequeños aprenden de lo que ven en su entorno.

“Aunque no me guste, ya es casi una obligación”, cuenta Eduardo Z., que tiene un hijo de cinco años. Su pequeño siempre le pide su teléfono pero, de acuerdo con él, no considera que las pantallas sean malas siempre y cuando tengan un buen uso. “Prefiero que juegue videojuegos para que desarrolle habilidades mientras se entretiene a que vea caricaturas. O en dado caso, le pido que me platique lo que vio, el nombre de los personajes, quién es el principal, cuál es su favorito y así”, explica.

Además, Healthy Children, una página creada por la Asociación Americana de Pediatras, explica que entre los tres y los cinco años los niños tienen mentes más maduras, por lo que la tecnología bien utilizada puede ayudarles a aprender habilidades lingüísticas y de lectura.

Pero no todo es positivo en el uso de la tecnología a esta edad y hay ciertos aspectos que los padres de menores de seis años deben considerar al decidir digitalizar a sus hijos.