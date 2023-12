2023, un año histórico para la industria de los videojuegos

Sin embargo, el experto detalla que no habrá retrocesos para la industria de los videojuegos y se espera que en 2026 la industria crezca hasta los 205,700 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 1.3% anual.

En cuanto al número de personas que juegan videojuegos, se prevé que al final del año se registren 3,380 millones de gamers, una cifra significativa porque representa un crecimiento del 6.3%, además de que cada vez más jugadores pagaron por servicios extra para complementar su experiencia con 1,470 millones de personas.

Respecto a las plataformas preferidas para jugar, el teléfono móvil sigue siendo la fuente de ingresos más importante con 90,400 millones de dólares, que representan un 49% del total generado por la industria. Las consolas ocupan un 29%, con 53,200 millones de dólares y el PC gaming un 21%, con 38,400 millones de dólares.

Cabe resaltar que en cuanto a PC Gaming, los servicios de suscripción y transmisión en vivo, como Xbox Game Pass, fueron uno de los principales impulsores para sus ingresos, aunque se espera un mejor rendimiento por parte de los lanzamientos premium para este segmento.

Acerca de los lanzamientos exclusivos de consolas, Newzoo destacó que en 2023 los más relevantes fueron The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, para Nintendo Switch, y Marvel’s Spider-Man 2, para Playstation 5. Asimismo, destacó a Baldur’s Gate 3, por haber obtenido el reconocimiento de Mejor juego del año, siendo desarrollado por Larian Studios, un estudio independiente.

Otros títulos como Hogwarts Legacy, Diablo IV, EA Sports FC24, Star Wars Kedi: Survivor, Mortal Kombat 1 y Call of Duty: Modern Warfare III, también se ubicaron como algunos de los lanzamientos más populares, aunque esos están disponibles en múltiples plataformas.

Por otra parte, las 10 principales empresas públicas fueron responsables de generar 54,000 millones de dólares tan sólo en el primer semestre del año, es decir, casi el 30% de los ingresos de todo el mercado para el año completo.

La compañía más relevante en este sentido fue la china Tencent, seguida de Sony y Apple. En cuarto lugar se encuentra Microsoft. Después están NetEase Games, Google, Activision, Electronic Arts, Nintendo y Take Two. Sin embargo, tras la adquisición, Microsoft se ubicará en segundo lugar, debido a que combinará los ingresos de Activision Blizzard.