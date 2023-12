El mercado gris de teléfonos celulares es una dinámica en la que los dispositivos son introducidos a México y se venden en tiendas no autorizadas, como marketplaces -que no tienen una asociación con las marcas- o en redes sociales, por lo que no cumplen las regulaciones del país.

Vaqueros usan sus teléfonos inteligentes para grabar una actuación en el almuerzo de bienvenida en Alicia Garden el viernes 7 de abril de 2023 en Zacatecas, Zacatecas.

(Foto: Gary Coronado/Los Angeles/Getty Images)