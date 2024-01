Sony, Canon y Nikon declaran la guerra a las imágenes creadas con IA

Esta información será como una firma digital que quedará asociada a la fotografía para cotejarse posteriormente a través de una herramienta digital, llamada Verify. Entre los datos que tendrá la imagen se incluyen fecha, hora, ubicación donde se tomó la fotografía e incluso la persona que la hizo.

La plataforma ya ha sido probada por la agencia de noticias The Associated Press y en ella se resalta si la imagen no cuenta con “credenciales de contenido”, lo que querría decir que fue creada por IA o incluso manipulada por medio de un software especializado.

Empresas que integrarán metadatos de IA en las fotografías

Nikon será la primera compañía en integrar esta especie de marca de agua basada en datos, como parte del esfuerzo en conjunto con diferentes organizaciones de noticias, empresas de tecnología y fabricantes.

Sony también la incluirá en sus cámaras sin espejo a partir de la primavera de este año por medio de una actualización de firmware, por lo que incluso usuarios que no compren una cámara nueva podrán tener acceso a esta forma de proteger su trabajo.

Canon, por otra parte, dijo que lanzará una cámara con este tipo de características a partir de este año y resaltó que están trabajando para incluir las firmas digitales en los videos que toman sus cámaras.

También es relevante resaltar que estas empresas han emprendido sus propios esfuerzos para terminar con las imágenes falsas generadas por IA. Canon, por ejemplo, formó un equipo para desarrollar tecnología alrededor del asunto con las universidades de Stanford y del Sur de California.

Otras empresas de tecnología, como Google, han implementado marcas de agua invisibles en las imágenes creadas por medio de sus sistemas de inteligencia artificial, pero cada vez es más complejo detener la proliferación de las imágenes falsas.

Estos esfuerzos tienen el propósito de detener el creciente problema de las deepfakes, pues se ha visto una mayor proliferación de estas imágenes en tiempos recientes. Entre 2022 y 2023, Norteamérica fue la región con más deepfakes, con un incremento de 1740%; en Asia y el Pacífico, el aumento fue de 1,530%.

En Europa, este tipo de imágenes crecieron un 780% (incluyendo Reino Unido); en Medio Este y África, 450%; en América Latina, se elevaron un 410%, mientras que en México esta herramienta creció un 700%.