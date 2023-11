El World Press Photo se posiciona ante las imágenes con IA, y Leica también

“Construí mi hogar con sólo 25 libras egipcias y un solo traslado de ladrillos. Mi esposo y yo construimos esta casa con nuestras propias manos (...) Llenábamos cada pequeño agujero en las paredes con papel para que el viento no entrara. Cuando vinieron a demoler nuestros hogares, todas las personas empezaron a correr y a irse, pero yo me quedé de pie llorando, sintiéndome derrotada. No podía irme. Venía todos los días al lugar donde solía estar la casa y lloraba”.

Esta es la carta que una habitante del pueblo pesquero Al Max, en Alejandría, Egipto, mandó al fotoperiodista Mohamed Mahdy cuando comenzó su proyecto “Aquí, las puertas no me conocen”. Al Max era conocido como “La Venecia de Egipto” por su vasto canal de agua. Pero en 2020, el gobierno egipcio comenzó a desalojar partes de Al Max y a reubicar a las personas a varios kilómetros de los canales, citando el aumento del nivel del mar debido al cambio climático global y la necesidad de renovación urbana.

Pero muchos residentes están en contra de esto y, el periodista Mahdy, pidió a los habitantes que escribieran cartas de Al Max para construir un archivo de recuerdos privados para las generaciones futuras. Este archivo fue el que le hizo acreedor al premio de “Formato Abierto” del World Press Photo 2023, uno de los concursos de fotoperiodismo más importantes a nivel mundial.

Estas cartas, fotografías y página web, ¿es algo que se podría transmitir con la Inteligencia Artificial (IA)?

La categoría “formato abierto” de este concurso recientemente entró en polémica, pues tan solo a pocos días de haber anunciado que las imágenes hechas IA podían concursar, los fotoperiodistas argumentaron que permitir imágenes creadas artificialmente en un concurso responsable de documentar eventos del mundo real era "contrario a todo lo que hace nuestra industria".