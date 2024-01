Del gaming a la industria automotriz: Sony presenta novedades de Afeela

El sistema de manejo automático emplea, por ejemplo, diseño y rendering con el motor Unreal Engine, con el que la empresa ha desarrollado éxitos en videojuegos, como Spider Man 2 o Gran Turismo.

Las alianzas serán también importantes. Con Microsoft desarrollan un sistema de entretenimiento y uso de IA, para mejorar la experiencia de los conductores. De hecho, el sistema de acompañamiento o asistencia de los conductores del Afeela será similar al de Microsoft Copilot.

Sony Honda Mobility se anunció en 2022 para producir vehículos eléctricos, aunque hasta el momento no existen planes de entrega o ventas específicos. El objetivo, por ahora, es que Afeela se convierta en un ejemplo de desarrollo automotriz altamente equipado con innovaciones de las diversas plataformas de la marca.

De acuerdo con Statista, el mercado al que quiere llegar esta empresa, el de vehiculos eléctricos tendrá un crecimiento del 18.20% en 2024 y se espera que sólo en Estados Unidos puedan venderse 2.46 millones de unidades hacia 2028.

Mundo de creadores

Si Apple dio nota el año pasado con el anuncio del lanzamiento de sus lentes de realidad aumentada, ahora Sony presentó un kit para desarrolladores, creadores de contenido y programadores.

El paquete, que incluye lentes y controladores de manos, permitirá desarrollar y editar modelos en 3D y trabajar en espacios virtuales con un nivel de inmersión que la empresa japonesa asegura no existe en la actualidad.

Sin un nombre todavía y pocos detalles de las características del hardware y del software, el producto cuenta con dos cámaras frontales y un acabado en gris mate-.

Kenichiro Yoshida, CEO de Sony, aseguró que el producto está enfocado en profesionales que buscan una “experiencia visual nítida e interacción intuitiva en el diseño 3D”.

Un videojuego que se traduce en una serie

La dramática historia de Joel y Ellie en el apocalíptico mundo de The Last of Us vio la luz por primera vez en 2013, en las consolas de PlayStation. Una década más tarde, convertida en una exitosa serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, es la prueba que Sony necesitaba para elevar la apuesta de llevar contenido de videojuegos a producciones televisivas o cinematográficas.

The Last of Us es un juego de culto, con un fanbase que se cuenta en los millones. También ya es la segunda serie más vista en la historia de HBO, por detrás de Game of Thrones, con una temporada más ya confirmada.

Yoshida confirmó que la adaptación de God of War, uno de los videojuegos más aclamados de los últimos años, para una serie de televisión con Amazon, mientras que Horizon, otro éxito gamer, tendrá una salida en Netflix. Los guiones de ambas producciones están en proceso.

Además, Sony participa en el proyecto que llevará a la pantalla grande la historia de The Legend of Zelda, así como la adaptación de Punch Man, un clásico de los videojuegos.

Yoshida recalcó que las propiedades intelectuales que tienen en el mundo virtual pueden ser llevadas con éxito a las pantallas, si The Last of Us es el parámetro, la espera por las nuevas producciones será larga.