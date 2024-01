El futbol evoluciona y ahora fichar jugadores será como un videojuego

El lado humano del futbol sigue presente

Una de las evoluciones más importantes del futbol actual se ha dado en el aspecto táctico. Ahora es cada vez más común que los equipos sean rígidos y respeten una estructura y estrategia para ganar los partidos. Sólo algunos jugadores son los que se atreven a ser diferentes. En ellos está la gracia humana que Orta no quiere perder a la hora de elegir un jugador.

Si bien la tecnología tiene un papel fundamental, el director deportivo comentó que el aspecto humano es absolutamente necesario para hacer funcionar esta nueva herramienta que aporta información diferente, así como una vía distinta para gestionarla.

“Me siento realmente orgulloso con este departamento de big data porque una cosa que me emociona sobre el uso de los datos es que ellos los aproximan al césped, no son gente creando circunstancias que no son realistas. Dan un punto de vista que nos ayudan, no son sólo métricas”, puntualizó.

Cabe resaltar que el club Sevilla puso en marcha su departamento de big data en 2021 y ha cobrado demasiada relevancia en el futbol europeo, debido a la gran cantidad de información con la que cuentan y el nivel de especialistas que trabajan ahí, pues van desde informáticos y matemáticos, hasta especialistas en ingeniería de datos, IA y software.

Por ahora, la tecnología, al tratarse de un desarrollo entre Sevilla e IBM, no está pensada para ser vendida a terceros y se mantendrá de uso interno, pues buscan generar nuevas corrientes de monetización para el equipo, además de hacer más eficiente la tarea del departamento de rastreo de jugadores.

Actualmente, el Sevilla no está pasando un buen momento en la competencia española, pues se encuentra en el lugar 17, con 16 puntos, únicamente a una posición de los puestos de descenso. En contraste, el equipo líder, el Girona, tiene 52 puntos.