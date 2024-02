ChatGPT ya tendrá “memoria”, y eso debería preocuparte como usuario

Los riesgos de la “memoria” de ChatGPT

TechCrunch escribió que la estrategia de OpenAI es similar a la de otras plataformas: te observan mientras operas sus servicios, aprenden sobre lo que buscas, haces clic en, te gusta o cualquier otra cosa, y desarrollan un perfil tuyo con el tiempo. Pero este enfoque también conlleva riesgos de ciberseguridad.

“Esto es sólo otro punto de riesgo y creo que si no mejoran el cómo hacen algunas cosas, es proclive a sufrir riesgos de ciberseguridad”, mencionó Agustín Huerta, vicepresidente de innovación digital de Globant

La preocupación del especialista no es para menos, pues la cuestión de la privacidad de datos siempre ha sido un elemento cuestionable en las funciones de ChatGPT. No hace mucho ChatGPT sufrió una vulneración en sus sistemas donde terminaron r evelando información sensible de numerosos usuarios .

Por otro lado, una investigación de la Universidad de Northwestern alertó sobre los riesgos de ciberseguridad que tiene la plataforma, que incluyen la inadecuada protección contra inyecciones de prompts por parte de atacantes experimentados.

Información que nunca debes revelar a ChatGPT