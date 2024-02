Reseña: Suicide Squad Kill the Justice League: un buen juego, pero con deudas

Ahora vienen con un juego de Suicide Squad, propiedad intelectual que ha cobrado fuerza en años recientes gracias a adaptaciones live-action y animadas. Sin embargo, desde que se anunció este juego, estuvo envuelto en controversia debido a que apostó por una experiencia “games as a service”, semejante a lo que Square Enix hizo con el infame Marvel’s Avengers de 2020.

A ello se suma una calidad gráfica, diseño artístico y combates que a nivel superficial, lucen mucho más débiles que aquellos de la saga Arkham ¿De verdad Suicide Squad es una decepción? ¿Un mal juego? ¿O la gente se dejó llevar por los primeros comentarios en línea?

¿De qué trata?

El juego ocurre dentro del universo Arkham, varios años después de la conclusión que presentó Batman: Arkham Knight (2015). Cuatro personajes (Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Captain Boomerang) forman el equipo ”Fuerza Especial X” en contra de su voluntad, bajo el comando de Amanda Waller. Son llevados a la ciudad de Metrópolis, que está siendo invadida por Brainiac.

Al llegar a Metrópolis se hacen de algunos aparatos de otros supervillanos, los cuales les brindan grandes habilidades de combate y desplazamiento. Poco después se enteran de la dura verdad: los miembros de la Liga de la Justicia, incluyendo a Batman y Superman, han sido capturados y manipulados por Brainiac. Su misión ahora es: matar a la Liga de la Justicia.

Ver a tus superhéroes favoritos caer en la desgracia, ser manipulados, es fascinante en esta aventura. (Warner Games)

El resto de la trama se desenvuelve como una típica historia de acción de cómics, dirigida a un público adulto debido a su nivel de violencia y vulgaridades, pero nada que espante al publico que ya conoce la licencia. Si viste las películas protagonizadas por Margot Robbie, ya sabes qué esperar.

La relación entre los cuatro integrantes del equipo y su líder Amanda Waller, además de las interacciones con otros aliados, está cargado de humor negro. En ocasiones la comedia funciona muy bien y brinda momentos de genuina diversión, pero no siempre pega como debe. En definitiva el trabajo de guión y actuación en el videojuego Guardians of the Galaxy (2021) es superior, pero Suicide Squad no se queda tan atrás.

¿La aventura Fortnite de Harley Quinn?

Desde los trailers muchos fans han criticado que el nivel de acción, expresado a través del combate contra hordas de enemigos y exploración del mundo, deja mucho que desear si se compara con la saga Arkham. Pareciera una adaptación del gameplay de Fortnite al trabajo de Rocksteady.

No puedo negar el parecido, pero es injusto reducir las mecánicas del juego a esas similitudes. El combate no es tan sofisticado como el de Batman: Arkham, porque ese gameplay no funcionaria en este título.