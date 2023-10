Reseña: Spider-Man 2, a la caza de uno de los mejores videojuegos del año

El otro elemento, quizá más importante, porque desencadena todos los eventos del juego es Kraven. A nivel psicológico, uno de los personajes mejor construidos en todo el videojuego, porque su planteamiento es el de un verdadero cazador: aunque no tiene tantas apariciones en un inicio, sabes que está al acecho.

Desde el inicio se muestran las consecuencias de la caza de Kraven en Nueva York, pues el juego comienza con la frenética misión de detener a un villano clásico tanto de películas como de cómics, quien deja una estela de desastres y que funciona como una introducción a las diferentes mecánicas del juego, como el balanceo y sistema de combate más fluidos

Cabe mencionar que en este juego, como ya se ha visto en los trailers promocionales, estarán varios villanos reconocidos, desde apariciones de Mr. Negative o Escorpión, proventientes del juego anterior, hasta otros que no habíamos visto, como el Lagarto o incluso Mysterio, quien se está intentando reinsertar a la sociedad como Quentin Beck.

Además de esos guiños al universo del arácnido, también hay otros elementos de Marvel, como la participación de la magia, a través de una misión que implica a Black Cat y al Sanctum Sanctorum, el edificio en donde vive Dr. Strange.

Aunque Peter Parker es el protagonista de la historia, Miles también tiene un desarrollo importante. A partir de la necesidad de escribir un ensayo para ingresar a la universidad, el de ascendencia puertorriqueña se pregunta quién es y si lo que hace es lo correcto, algo que motiva su accionar y la intención de proteger su comunidad latina y afroamericana.

Pero ellos no son los únicos que tienen una participación en la historia, pues MJ también tiene algunos niveles jugables y aunque están mejor construidos en cuestión narrativa y de entorno que los anteriores, siguen teniendo el problema de enemigos torpes, que incluso la ven pasar, pero no reaccionan.

Jugabilidad fluida como balanceo entre edificios

En Nueva York, por ser una ciudad de rascacielos, es común el fenómeno de las ráfagas de viento en las bases de los edificios. Eso, aunque pareciera un tema sin importancia en la vida real, es fundamental para que los héroes planeen, que es una de las nuevas y principales dinámicas de Spider-Man 2.

Durante el primer videojuego, en la sección de coleccionables se vio que Peter había intentado crear un dispositivo similar a alas para poder planear en la ciudad. Bueno, en esta ocasión no desistieron y lo lograron para hacer de Nueva York una ciudad más explorable en menos tiempo.

En este punto también es importante que el mapa, además de ser más extenso, pues incluye la zona de Brooklyn y Queens, también es más accesible, ya que no existen barreras que obliguen a desbloquearlo como en la primera entrega, por lo que desde un inicio puedes balancearte a tu antojo.

Por otra parte, el sistema de combate, aunque es prácticamente el mismo que en las dos entregas anteriores (si algo funciona, no lo arregles), también agrega algunos elementos para Peter y Miles que lo hacen más espectacular y frenético. La verdad, hay escenas dentro de las peleas en las seguramente vas a querer sacar la cámara fotográfica a cada instante.

Eso sí, no diría que se trata de un mundo completamente abierto como lo han demostrado otras franquicias, pues si bien se puede explorar Nueva York, las acciones se limitan a las misiones que pone el juego o bien a balancearse por la ciudad (lo cual sí es bastante satisfactorio).

Misiones secundarias interesantes, pero repetitivas

La ciencia es un elemento intrínseco de Spider-Man y en esta ocasión no podía faltar. Es por ello que hay nuevo minijuegos que entienden a la perfección que Peter Parker también es un hombre de ciencia. Aunque he de decir que estas dinámicas son menos comunes que en la primera entrega, pero más divertidas y, al igual que en el juego anterior, al comprenderlas no suponen un gran reto.

Su rol es conformar el universo de Spider-Man y se complementan con los combates que debes librar en la ciudad, ya sea contra cazadores de Krave o bien contra miembros de sectas en cuya investigación están implicados algunos antihéroes.

Por otra parte, hay elementos de inclusión y accesibilidad que dan una dimensión humana al videojuego y se agradece que Insomniac agregara elementos, como la lengua de señas o incluso un amor gay, pues son parte de normalizar este tipo de conversaciones y demostrar que todas las personas son importantes en las historias.

Spider-Man en tus manos

Con este nuevo videojuego, Insomniac aprovechó el potencial del trepamuros y del DualSense del PlayStation 5, pues es uno de los títulos que aprovecha en mayor medida todas sus bondades.

Durante el primer título, las capacidades del control permtiían cierta resistencia mientras Spidey se balanceaba, pero en realidad eso no era un elemento donde se sacara todo el potencial de la tecnología del control. Ahora, desde que los héroes caminan, en el control se sienten los pasos y también hay misiones en donde se aprovechan en mayor medida los gatillos adaptativos, algo que transmite una idea más profunda de cómo se puede sentir vestir el traje.

¿Recomiendo comprar Spider-Man 2?

Definitivamente sí. Se trata de uno de los videojuegos más importantes del año y que sin duda para muchos puede ser el juego del año. Pero más allá de la competencia, es un título lleno de diversión y horas de juego emotivas que deleitarán tanto a los usuarios de PS5 como a los fanáticos de Spider-Man.

Fecha de lanzamiento

Spider-Man 2 estará disponible para todos los jugadores de PlayStation 5 a partir del viernes 20 de octubre tanto en versión digital como física.