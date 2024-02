¿Por qué Netflix está apostando tanto por los videojuegos?

Si bien el centro de Netflix es la transmisión de películas y series, lo que buscan con los videojuegos es generar una nueva forma de que los usuarios se hagan fanáticos de sus franquicias y propiedades intelectuales.

Un ejemplo de esto es que Netflix está desarrollando un juego de Rebel Moon, el cual tendrá lugar después de los eventos de Rebel Moon – Part One: A Child of Fire y Rebel Moon – Part Two: The Scargiver. Incluso se ha informado de un videojuego inspirado en El juego del Calamar.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 90 juegos lanzados para teléfonos móviles y una de los principales elementos que se agregó al catálogo de la compañía fue la trilogía de Grand Theft Auto, la cual generó un “gran aumento” entre los suscriptores, dijo Kim.

Según datos de la plataforma de análisis Appmagic, tras la revelación del trailer de GTA 6 y de añadir la trilogía inicial de la franquicia, Netflix Games superó los 28 millones de descargas mensuales y más de 18 millones de descargas correspondieron a estos juegos.