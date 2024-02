Sony recorta 900 empleos de su división de PlayStation

Cierra London Studio

Entre los estudios más afectados está el estudio que se dedicaba al desarrollo de PlayStation VR, el UK London Studio.

Durante el año pasado se publicaron videojuegos como Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Starfield, Marvel´s Spider-Man 2 o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pero a pesar del buen recibimiento de estos títulos, los desarrolladores no tuvieron la misma suerte que sus obras.

Para 2024 la situación no parece que vaya a cambiar. Tan sólo durante enero se había anunciado la eliminación de 5,900 empleos en la industria entre empresas como Xbox Game Studios o Riot Games, una cifra que ya supera la mitad de todos los registrados en el 2023.

Además de los estudios europeos, la empresa señaló que algunas sedes de Asia Pacífico y América del Norte también se verán afectadas.

"Después de una cuidadosa consideración y muchas discusiones de liderazgo durante varios meses, ha quedado claro que es necesario realizar cambios para seguir haciendo crecer el negocio y desarrollar la empresa", dijo Ryan en un correo electrónico interno a los empleados de PlayStation y que recogió The Verge.

Los despidos se producen pocos días después de que Sony no cumpliera con su objetivo de ventas de PS5, lo que provocó que el precio de las acciones de Sony cayera en picado en 10,000 millones de dólares. Si bien las perspectivas de PS5 no eran las que Sony esperaba, los analistas también señalaron un margen de juegos bajo de casi una década, lo que sugiere que el costo de crear juegos está consumiendo los márgenes de juegos de Sony.

Según datos del rastreador de despidos especializado en gaming, Obsidian, al menos 10,500 personas fueron separadas de sus trabajos en el 2023. Uno de los ejemplos más relevantes fue el de Epic Games, que eliminó 830 puestos de trabajo como parte de un recorte de gastos, además de la venta de dos compañías.

También destacó el caso de Larian Studios y su matriz Hasbro, que despidieron a 1,000 personas, incluida una buena parte del equipo que trabajó en Baldur’s Gate 3, título que fue galardonado como el mejor videojuego del año.