OpenAI responde a la demanda de Musk: “Quería el control de la empresa”

Sin embargo, esto no ocurrió y OpenAI es ahora la startup de IA más valiosa del mundo. Pasó a ser un modelo con ánimo de lucro centrado en comercializar su investigación en IA, lo cual se profundizó aún más tras asociarse con Microsoft, que invirtió alrededor de 13,000 millones de dólares en la compañía.

En su respuesta, OpenAI también dijo que para desarrollar la IA en la que trabajan era necesario contar con grandes cantidades de recursos computacionales, para lo cual se necesitaban miles de millones de dólares y fue por ello que tuvieron que realizar la transición a una empresa con fines de lucro.

“A principios de febrero de 2018, Elon nos envió un correo electrónico sugiriendo que OpenAI debería “conectarse con Tesla como su fuente de ingresos”, pues su compañía era la única que “siquiera podría compararse con Google”.

Por otra parte, la empresa de IA defendió la decisión de no abrir su código fuente y señaló que Musk no comprendió que tal hecho no estaba en juego en la misión de la empresa e incluso un año después de su fundación, los responsables de la empresa señalaron que a medida que se acercaran a su objetivo de hace una IA más capaz, cerrarían cada vez más su código, algo que el propio Musk aceptó.