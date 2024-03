En el reporte The Social Media Consumer, la consultora de redes sociales señala que existen algunos temas que no quieren que aborden las marcas. Dentro de la coyuntura electoral, el 46% de los usuarios no desea que las marcas hablen de política, 37% prefiere que se evite hablar de religión y espiritualidad y 31% de sexualidad y género.

“Los usuarios quieren conectar con lo que ven, por ello incluso a escala de las pautas que están dirigidas a influencers, muchas de ellas empiezan a enfocarse en creadores de contenido de nicho, más cercanos con su audiencia y en el que se vea un contenido pagado entretenido, no solo de venta”, precisó Barbosa.

En el reporte también se analiza por qué los usuarios deciden seguir, interactuar, comprar o dejar de seguir a las marcas en redes sociales. Y una de las métricas que más destacan es que aunque siguen marcas en redes sociales, el 59% de los usuarios cree que hay demasiada publicidad.

Esto ha generado que 52% de los encuestados digan estar exhaustos ante el contenido de autopromoción de las marcas y uno de cada tres usuarios preferiría que no hubiera ningún contenido de marcas en las redes sociales.

“Dentro de los principales errores que pueden tener las compañías en cuanto al desarrollo de publicidad es hacer anuncios aburridos, repetitivos, poco auténticos o en los que se busque provocar discusión o clickbait”, indicó la ejecutiva de Hootsuite.

En algunos de los errores más comunes que menciona Barbosa, destaca que el 63% de los usuarios considera que las marcas que orillan a la discusión en sus redes sociales pueden hacerlos dejar de seguirlos.

Entre el hartazgo y la curiosidad

Si bien las redes sociales ayudan a que los internautas se entretengan, algunas coyunturas también incentivan su curiosidad. Google señala que entre el 5 y 12 de marzo, Claudia Sheinbaum fue la candidata presidencial más buscada en México (53%), adelante de Xóchitl Gálvez (38%) y Jorge Álvarez (9%).

Algunos de los mayores crecimientos por temas políticos fueron: candidato (+130%), campaña (+80%) y veda electoral (+60%).

De la misma forma, la búsqueda por el término "elección" creció más de 30% desde el inicio de la campaña, hace 12 días. "¿Cuándo son las elecciones?" fue la pregunta más buscada sobre elecciones en México en ese momento.

Los mexicanos también hicieron preguntas sobre los candidatos presidenciales en la búsqueda. Dudas como su origen, edad, partido, estudios, propuestas y familia están entre aquellas más frecuentes desde el primero de marzo.