La campaña tiene una estructura de nivel tras nivel, divididos en zonas, y al final de cada una serás calificado por tu desempeño (qué tan bien mantuviste el ritmo, cuánto tiempo tardaste, etcétera). Además es necesario repasar los niveles conforme adquieras nuevas habilidades y aliados, para encontrar todos los coleccionables ocultos. Calificación, habilidades y secretos le dan un significativo replay value al juego.

Entre nivel y nivel, regresas a la base secreta de tu equipo, donde podrás cambiar de ropa, revisar documentos, interactuar con tus aliados para fortalecer vínculos y comprender mejor la historia, pero sobre todo, es el mejor momento para mejorar y adquirir habilidades, a cambio de objetos que recolectas en tu aventura.

¿De dónde vienen esa música y esos gráficos?

La mayoría de las piezas musicales son composiciones originales para el juego, y unas cuantas son de bandas como Nine Inch Nails, The Flaming Lips y The Black Keys, pero todas funcionan para la experiencia que Hi-Fi Rush quiere ofrecer.

El diseño visual y sonoro, junto con el guión, hacen de Hi-Fi Rush algo fresco y especial para esta era de los videojuegos. (Bethesda/Tango Gameworks)

La música en conjunto con el diseño artístico, el guión y las actuaciones de voz (español e inglés) brindan una aventura que por un lado recuerda al videojuego Jet Set Radio de hace 20 años, y por otro a las mejores producciones animadas de Nickelodeon, con un tono juvenil y jocoso, dejando claro que Hi-Fi Rush apuesta por hacer de su personalidad uno de sus componentes más fuertes, pero sin permitir que la forma se coma al fondo.

¿Qué tiene de especial esta versión para PlayStation 5?

Hi-Fi Rush para PS5 ya incluye el contenido extra post lanzamiento de las versiones para Xbox y PC, es decir, los modos de juego Power Up, Tower Up y BPM Rush, que ofrecen retos más elevados y acelerados, así como un par de enemigos nuevos que no encuentras en la campaña.

En el primer modo debes enfrentar hordas de enemigos en una condición débil; entre mejores combos realices y superes cada etapa, Chai recuperará más poder. En BPM Rush la acción se acelera a un ritmo mayor con cada ronda que superes, así que debes ajustar tu respuesta para seguirle el ritmo a las peleas.

Completar estos desafíos te recompensa con nuevos accesorios y recompensas secretas.

Fuera del contenido, Hi-Fi Rush se acomoda muy bien al control DualSense del PS5; gatillos y vibración suman bastante a la jugabilidad que hace de Hi-Fi Rush algo único en esta era de videojuegos AAA.

Veredicto

Hi-Fi Rush es algo necesario y grato para esta era de la industria de videojuegos. Una aventura de acción que retoma la estructura y diseño de aquellos clásicos de la era del PlayStation 2, lo combina con un gameplay rítmico que hemos probado en títulos como Crypt of the NecroDancer, y lo envuelve con un diseño gráfico y sonoro tan excepcional en estos tiempos, que no me queda de otra más que recomendarlo ampliamente a jugadores de todas las generaciones.

Sin lugar a dudas, Hi-Fi Rush es uno de los mejores videojuegos de acción que he jugado en años recientes, sin tener la ambición de mundos abiertos complejos, llenos de tareas repetitivas. Es directo, rápido y encantador de inicio a fin, y esta versión de PS5 (en especial la edición Deluxe con contenido extra) para muchos puede ser la mejor para experimentarlo.