Reseña Ghost Trick: Phantom Detective ¿Vale la pena este remake?

Cada capítulo te lleva a un espacio limitado en la ciudad, ya sea la habitación de un departamento, un sótano o un parque. Deberás usar tus poderes para que los vivos hagan tu voluntad, o bien, para evitar la muerte de una persona.

Este es un juego cuyo valor principal esta en la historia, que resulta ser un thriller con humor negro, pero apto para todo público. Si bien se tratan temas como la muerte, homicidio y secuestro, nunca es en un tono demasiado gráfico.

¿Cómo se juega?

Ghost Trick se concibió para aprovechar la doble pantalla y la superficie táctil del Nintendo DS, y es reconfortante ver que Capcom hizo un buen trabajo para adaptarlo a plataformas actuales.

Si bien el desplazamiento y tus acciones de fantasma no se sienten tan fluidos como en el juego original, al menos funcionan.

Lo jugué en PlayStation 4 y no tuve dificultad para explorar los espacios y deducir qué debía hacer; no obstante sí se pierde parte del encanto de la versión original que aprovechaba las características únicas del Nintendo DS pero, no se puede tener todo en la vida.