Eso fue en 2023. En cuestión de meses, todas esas herramientas de IA han avanzado de una manera tan significativa, que probablemente ni te has dado cuenta de que en las últimas semanas has visto fotos y videos generados por IA, porque ya no es posible distinguirlas.

Jon Hernández, especialista en analizar y difundir contenido sobre la IA, estuvo presente en el primer día de Talent Land 2024 en Expo Guadalajara, para hablar sobre la realidad del pasado, presente y futuro de esta tecnología, pero sobre todo, para no subestimarla.

Cuando una IA miente o se inventa algo, le llaman alucinaciones. El problema es que suenan totalmente creíbles, y nadie sabe cómo solucionarlo. Jon Hernández

Su charla mantuvo un tono agridulce. Por un lado, destacó el potencial de la IA para detener el cambio climático, curar enfermedades e incluso combatir la corrupción en los sistemas políticos. Sin embargo, no omitió el esparcimiento de información falsa, la pérdida de empleos e incluso (aunque está inseguro) la extinción humana.

El avance de la IA en los últimos años ha sido por fases. Actualmente, indicó Hernández, estamos entrando en la fase de los "wearables", donde llevaremos la IA en los accesorios de nuestro día a día (como lentes, mochilas y otros).

Hernández comentó, con entusiasmo e inquietud, que de acuerdo con otros expertos, 2024 será el año de la optimización de la IA, pero que los cambios más grandes vendrán para 2025 y 2026, y ni siquiera él está seguro de a qué se refieren.

“Esto va demasiado rápido, y si no nos ponemos las pilas, nos va a atropellar”, advirtió Hernández, quien habló de las llamadas “tres olas de la IA”, donde cada una es tan grande, que te impide ver la que viene detrás.