Canela TV vs ViX: así se disputa el mercado de habla hispana

Pero, cuatro años después del inicio de la pandemia y el auge del streaming, la dinámica de esta industria ha cambiado drásticamente. Las ventajas que en su momento distinguieron a Canela TV de sus competidores ahora están siendo adoptadas por estos últimos, especialmente por ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, que en tan solo dos años se ha convertido en su principal rival al buscar cautivar a los usuarios mexicanos y estadounidenses.

Según datos de la consultora The Ciu, correspondientes al cuarto trimestre de 2023, ViX logró captar el 7% de la cuota de mercado de esta industria, mientras que Canela TV y otras compañías representan el 4.7% restante.

"La entrada de ViX nos hace sufrir un poco, ya que cuenta con el respaldo de Televisa, uno de los gigantes que mejor comprende el mercado hispano, y dispone de grandes presupuestos para la adquisición de contenidos. Ahora estamos viendo cómo se lleva una parte considerable de los ingresos que podríamos haber captado", afirmó Eric Tourtel, presidente de Canela Media para América Latina.

Una parte significativa del rápido crecimiento de ViX en el mercado que Canela TV busca conquistar se atribuye a la programación que la compañía ha integrado en su catálogo, incluyendo los derechos de transmisión de 17 de los 18 equipos de la Liga MX, así como producciones originales.

Pero, para Eric Tourtel, el panorama actual del streaming no lo desanima. Los datos de la compañía resaltan que mensualmente la plataforma registra aproximadamente 6.2 millones de usuarios, quienes pasan en promedio dos horas explorando su catálogo, donde se destacan las telenovelas turcas y el cine nacional. Además, el crecimiento de la audiencia de Canela TV ha sido del 85% desde febrero de 2023 hasta el mismo mes de este año, a pesar de la presencia de ViX en el mercado.

"Quizá nuestra audiencia no sea tan extensa, pero hemos observado a través de nuestros datos que los usuarios activos de Canela TV no consumen contenido de ViX. Esto indica que encuentran algo en nuestro catálogo que otros proveedores no ofrecen, lo cual representa una oportunidad", afirma Tourtel en una entrevista con Expansión.

Además de adquirir derechos de transmisión de ciertos contenidos, Canela TV, al igual que ViX, produce sus propias obras para añadir valor a su catálogo. Solo para este año, la empresa tiene previsto triplicar su inversión en la creación de contenido, aunque no se ha especificado el monto de la inyección de capital. Las producciones originales de la empresa se han filmado exclusivamente en México, dado que una gran parte de su base de suscriptores son latinos, en particular mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, Canela TV tiene la intención de expandir su alcance a Colombia en el futuro

"Es cierto que grabar en México resulta más costoso y podríamos encontrar locaciones más económicas en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, apostamos por México porque aquí hemos descubierto un gran talento para nuestras producciones", expresa el directivo.

Entre las producciones realizadas en México se encuentran series de realidad como "Secretos de las Indomables" y "Secretos de Villanas", además de algunas películas.

Además de su contenido, Canela TV también está apostando por la tecnología para optimizar sus operaciones. Tourtel ha confirmado que la plataforma ha comenzado a implementar inteligencia artificial para mejorar las campañas de publicidad, en un momento en el que la competencia por la atención de las marcas se intensifica con la incursión de plataformas como ViX, Max, Disney y Amazon Prime en este modelo de negocio.

"Tenemos la ventaja de ser rentables, pero es innegable que cada vez más empresas están orientando su enfoque hacia la publicidad, lo que genera una mayor competencia. Sin embargo, creemos firmemente que hay espacio para todas", asegura el directivo.

Otra táctica que Canela TV planea implementar es el uso de inteligencia artificial para mejorar las recomendaciones de contenido personalizado, con el objetivo de retener a las audiencias en la plataforma durante períodos más prolongados.

Las plataformas de streaming, como Canela TV, que en su momento optaron por un enfoque diferente para atraer la atención de diversas audiencias y generar ingresos, ahora enfrentan el desafío de optimizar sus operaciones y encontrar nuevos valores agregados para consolidarse en una industria donde los gigantes del entretenimiento han adoptado un modelo de negocio similar.