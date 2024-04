En medio de la guerra por la IA, Microsoft hace tratos con los Emiratos Árabes

De acuerdo con el comunicado oficial , esta inversión facilitará una mayor colaboración entre ambas empresas para llevar las últimas tecnologías de IA de Microsoft e iniciativas de capacitación a los EAU y otros países de todo el mundo.

Asimismo, como parte de esta asociación ampliada, Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft, se unirá al consejo de administración de G42.

"Nuestras dos empresas trabajarán juntas no solo en los EAU, sino también para llevar la inteligencia artificial, la infraestructura digital y los servicios a naciones desatendidas", dijo Smith.

La asociación también apoyará el desarrollo de una fuerza laboral de IA capacitada y diversa, así como un grupo de talentos que impulsarán la innovación y la competitividad para los EAU y la región más amplia, con una inversión de 1,000 millones de dólares en un fondo para desarrolladores.

La asociación también incluye un “Acuerdo de Garantía Interinstitucional” único en su tipo, donde ambas partes se comprometen a cumplir estándares mundiales en seguridad y protección de la IA.

H.H. Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Presidente de G42, afirmó: "La inversión de Microsoft en G42 marca un momento crucial en el viaje de crecimiento e innovación de nuestra empresa, lo que significa una alineación estratégica de visión y ejecución entre las dos organizaciones. Esta asociación es un testimonio de los valores compartidos y aspiraciones para el progreso, fomentando una mayor cooperación y sinergia a nivel global".

La colaboración entre G42 y Microsoft se ha expandido a través de varios hitos en el último año. Esto incluye un plan conjunto anunciado en abril de 2023 para desarrollar soluciones de IA adaptadas para el sector público y la industria, aprovechando el extenso ecosistema de socios y capacidades en la nube de Microsoft.

En septiembre de 2023, las empresas firmaron un acuerdo para introducir ofertas de nube soberana y colaborar en desbloquear el potencial de capacidades avanzadas de IA en la plataforma de nube pública Azure. Por último, en noviembre de 2023, Microsoft anunció la disponibilidad del Modelo de Lenguaje Grande Jais Árabe de G42 en la nueva oferta de Modelo como Servicio de Nube de IA de Azure.

We are excited to announce a $1.5 billion investment from @Microsoft in G42, marking a significant step forward in our journey to lead in #AI innovation globally. pic.twitter.com/XJ0Q4WiZta

— G42 (@G42ai) April 16, 2024