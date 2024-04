¿Qué pasó con el boom de los teléfonos plegables?

Alejandro Mata se compró un Galaxy Z Flip 4, uno de los modelos de teléfonos plegables, hace un par de años impulsado porque una de sus amigas tenía la versión anterior y le gustó la practicidad con la que se podía guardar el dispositivo. Cuando lo compró sabía que la cámara y batería no serían equiparables a su Galaxy S21 Ultra, pero decidió que el cambio era necesario y quería probar la tecnología.

Tras un año y medio de uso, el teléfono empezó a tener fallas en la pantalla, lo que motivó a Alejandro a usar el programa de canje de Samsung para llevar sus dos teléfonos y comprar un Galaxy S23 Ultra. “Preferí dar la diferencia porque aunque el modelo me gustaba, en términos del uso que le doy no me ayudaba como quería”, señala en entrevista.