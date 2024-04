¿No pediste nada y un SMS te avisa de un paquete? Cuidado con el smishing

(Foto: Cortesía Silvia Galván)

Con más de 286 millones de intentos de ataques de phishing en 2023, Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más atacadas con mensajes falsos enviados principalmente a través de SMS y WhatsApp.

En el caso de México, la cifra es de 43 millones y se trata de una táctica criminal que busca engañar a personas desprevenidas para provocar daños financieros y robar su información personal. Por lo general, estas estafas utilizan promociones, mensajes falsos de bancos u ofertas de trabajo atractivas, de acuerdo con Kaspersky.

Considerando los temas utilizados en los mensajes, 4 de cada 10 intentos de phishing se dirigen a datos financieros (42.8% - 28.40% temas bancarios, 9.40% medios de pago, 2.70% servicios financieros y 2.30% criptomonedas). Las empresas de servicios de Internet (14.70%) y las tiendas en línea (14.70%) completan el ranking.

"Detectar y bloquear el phishing es esencial para evitar que seamos víctimas. Para los usuarios, esto significa proteger su dinero y evitar el uso indebido de su identidad digital. Sin embargo, las empresas enfrentan un riesgo mayor, ya que el phishing puede resultar en el robo de las credenciales de sus empleados, dando a los criminales acceso a la red corporativa para robar datos confidenciales o instalar ransomware", explicó Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Aunque Galván pudo evitar que su información sea robada, admite que le sorprendió que tuviera una respuesta en un call center y que el posible fraude tuviera un seguimiento tan puntual.

“Me preocupé porque por un momento creí que al llamar no iba a existir el número o iban a colgar, me pareció mucho esfuerzo por tener información sobre mi casa o detalles que tal vez para mí no son tan relevantes”, mencionó Galván.