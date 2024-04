Joe Biden aprueba venta de TikTok; si no se cumple en un año, será prohibida

“No se equivoquen, esto es una prohibición. Una prohibición de TikTok y una prohibición para ti y tu voz (...) Seguiremos luchando por tus derechos en la Corte. Los hechos y la Constitución están de nuestro lado y esperamos prevalecer una vez más”, comentó Chew.

De acuerdo con cifras de un estudio encargado por TikTok a la firma de asesoría económica independiente, Oxford Economics , las 7 millones de empresas que utilizaron TikTok como forma de dar a conocer sus productos o hacerlos llegar a más gente, generaron 14,700 millones de dólares en una docena de sectores clave de la economía de Estados Unidos.

María Cantwell, presidenta del Comité de Comercio del Senado, dijo la semana pasada que esta ley tenía la intención de “mejorar esta plataforma y tener la oportunidad de que los estadounidenses se aseguren de que nuestros adversarios extranjeros no los difamen”.

Las preocupaciones en torno a la privacidad de los datos y la posibilidad de que estos lleguen al gobierno chino ha sido el principal argumento de EU para prohibir TikTok, no obstante, ByteDance ha señalado no es una compañía china, pues un 60% de su capital está en firmas de inversión internacionales y que no hay riesgo respecto a la información.

Así llegó la ley hasta el escritorio de Biden

Si bien el proyecto de ley para prohibir TikTok se había estancado hace unos meses, la Cámara de Representantes realizó una serie de maniobras políticas a través de las cuales lograron que llegara hasta el Senado, pues la combinaron con un proyecto de ayuda exterior a los aliados de EU, como Israel y Taiwán.

Esto obligó al Senado a considerar todas las medidas en conjunto y fue así como la iniciativa fue aprobada por 79 votos a favor y 18 en contra. En la Cámara de Representantes la votación fue de 360 a favor y 58 en contra.

Por su parte, el presidente Biden había afirmado que si el proyecto pasaba las votaciones él lo firmaría, sin embargo, es importante resaltar que la plataforma es especialmente popular entre los jóvenes estadounidenses de izquierdas, un grupo crucial para la victoria de Biden las elecciones de noviembre.