¿Cómo saber quién usa mi cuenta de Netflix?

Otros consejos de seguridad

- Cierra la sesión en dispositivos que ya no uses o que no reconozcas.

- Crea una contraseña específicamente para tu sevicio de Netflix, que no uses para ningún otro fin.

- Genera una contraseña fuerte: de al menos ocho caracteres, que combine letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Evita usar información personal o fácilmente predecible.

- Ten cuidado con mensajes de suplantación de identidad y sitios web que se hacen pasar por Netflix. El sitio web auténtico es netflix.com

- Añade un número telefónico para recuperar tu contraseña, en caso de que sea necesario.

- Denuncia cualquier actividad fraudulenta o sospechosa e informa a la plataforma sobre errores de seguridad y problemas con tu método de pago.

- Usa un antivirus en tu computadora y dispositivos para mantenerlos libres de malwares y otras amenazas digitales.