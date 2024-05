La venta en línea de flores se ha reconfigurado y la culpa es de la pandemia

“Son flores más versátiles, para una florería que depende mucho del comercio en línea se necesita que tengas flor garantizada y en buen estado para que no lidies con que se te quede o se haga fea. Además algunas de estas flores son más caras y no puede depender tu inversión de lo que se espere en la venta, sobre todo porque algunas de estas florerías no tienen punto de venta físico”.

Rocío Hidalgo tiene una florería en línea en Tulum y coincide con Alcazar en el tema de que ha cambiado el consumo de este tipo de productos, pero también en que la falta de tienda física no permite que puedas tener las flores en stock.

En su caso, uno de los principales cambios que ha tenido es que además de los clientes recurrentes que tiene en hoteles y restaurantes, el turismo extranjero se ayuda de su florería para llevar presentes a turistas que están viviendo por temporadas en las cercanías de Tulum.

“Del 100% de mis ventas en línea, el 80% son clientes extranjeros que buscan dar un detalle a alguien que vive por un mes o dos en la zona, y más allá de depender de este tipo de temporalidad, mi negocio se enfoca a este tipo de consumidor”, apuntó Hidalgo.

Un informe de Spherical Insigths señala que el mercado global de flores cortadas alcanzará los 53,900 millones de dólares en 2032, sin embargo se enfrenta a retos como los precios fluctuantes, las interrupciones en la cadena de suministro y preferencias cambiantes de los consumidores, que podrían afectar el crecimiento y la rentabilidad de los actores de la industria, de acuerdo con la consultora.