Los jóvenes le dan ‘dislike’ a la política

Los influencers no le llegan a los jóvenes

Fernanda aprendió en la universidad que todo lo que ve en redes sociales debe consumirlo con un “ojo crítico”. Una de las razones por las que no le gusta ver contenido político en redes es porque se siente “bombardeada” de información, pero ninguna le parece de mucho valor.

El estudio de la UVM refiere que los jóvenes consideran que las recomendaciones de artistas e influencers no son auténticas, porque “solo promueven partidos políticos a cambio de incentivos económicos”. Solo 14.3% considera a los artistas e influencers como fuentes de información política confiables.

Aunque Fernanda opina que el candidato que crea contenido de mejor calidad es Jorge Álvarez Máynez y que Claudia Sheinbaum es “mucho más auténtica” que Xóchitl Gálvez en sus publicaciones, una de sus principales frustraciones es la falta de propuestas concretas.

“Siento que mucho del contenido se centra en la imagen de los partidos y sus personas, más que en las propuestas, y por eso pierden mi interés. No somos tontos. Uno de mis mayores miedos como mujer es la inseguridad en este país y no he visto una sola propuesta que me convenza”, reclama Fernanda.

“No hay que olvidar que las redes sociales son para el entretenimiento”, destaca Valeria, y por esto, a ella le parece natural que en estos espacios no haya buen contenido político.

Además, el estudio de la UVM muestra que 83% de los jóvenes quisieran ver más candidatos experimentados en la política y 82% desearían que tuvieran mayor preparación laboral.

“A mí me encantaría ver una mujer empoderada, trajeada, que esté ahí porque le costó. Sabemos que una mujer en la política no lo tiene fácil y seguirá habiendo muchos comentarios negativos, pero yo quiero saber que ella está ahí por sus esfuerzos y méritos, y no porque alguien más la metió”, dice Fernanda.