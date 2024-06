Adiós a Apple Pay Later, la empresa cerrará este servicio

El paso de Apple por el sector de las finanzas no ha rendido los frutos que la empresa esperaba. La compañía confirmó que su servicio bajo el modelo “compre ahora, pague después”, Apple Pay Later, cerrará por completo y ya no ofrecerá préstamos en Estados Unidos, único territorio en donde estuvo disponible.

Este servicio se anunció en marzo del año pasado a partir de una dinámica restringida a invitaciones y luego se extendió a todo el país en octubre. Desde entonces, permitió a sus clientes comprar productos en línea y pagar en cuatro cuotas sin intereses, a precios de hasta 1,000 dólares.

La empresa señaló que todos los usuarios con préstamos abiertos seguirán teniendo acceso a las funciones de Apple Pay Later para administrar y pagar sus préstamos desde la app Wallet, del iPhone.