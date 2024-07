¿Cuántos despidos ha registrado la industria tecnológica en 2024?

"Los recientes despidos acentúan el claro cambio hacia la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para estas empresas tecnológicas, al mismo tiempo que exponen la expansión frenética de la fuerza laboral que ocurrió durante la pandemia, que ahora las empresas consideran innecesaria", señaló la analista financiera Edith Reads.

Uno de los anuncios más recientes fue el del despido de la tercera parte de la fuerza laboral de Dyson, lo que se traduce en 1,000 empleos perdidos, pero desde el comienzo del año, Tesla de Elon Musk ha despedido aproximadamente al 10% de su fuerza laboral, alrededor de 14,500 empleados.

Hacia finales de enero, SAP, una empresa de software con sede en Walldorf, Alemania, despidió a más de 8,000 empleados, aproximadamente el 7% de su fuerza laboral. Mientras que Google y Microsoft han tenido varios despidos a lo largo de este 2024.

Mujeres e industria gaming: los más afectados

La industria de los videojuegos es también de las más afectadas, desde Electronic Arts hasta Riot Games los recortes en este sector suman varios miles de personas que se han quedado sin trabajo. Lo que se suma a los más de 10,000 despidos que sumó este sector en 2023.

Y en términos de género, aunque cerca del 45% de los trabajadores despedidos en la última ola de recortes laborales en la tecnología eran mujeres, el problema es la brecha de género que todavía existe en el área: las mujeres representan menos de un tercio de los trabajadores en la industria tecnológica y ocupan menos del 25% de los cargos técnicos y de liderazgo, según un estudio de Deloitte de 2022.

O sea, el impacto de estos despidos en la diversidad e inclusión de las empresas ha causado un gran retroceso en este aspecto. Además, otro estudio realizado por Paychex revela que casi tres cuartas partes de las mujeres trabajadoras en tecnología temen ser despedidas.

La práctica de despedir a las personas más recientes en la empresa, también conocida como "last in, first out", afecta desproporcionadamente a aquellos que han experimentado barreras de entrada, muchas veces debido a sesgos y discriminaciones, como es el caso de las mujeres. Esto ocurre justo en un momento en que las organizaciones deben invertir en políticas que garanticen que las mujeres puedan mantenerse en sus trabajos y seguir creciendo.

“Es vital que las empresas de la industria tecnológica mantengan su compromiso con la inclusión de las mujeres y otros grupos históricamente marginados en sus equipos de trabajo, para no retroceder en los avances logrados hasta ahora”, explica Francisco Vázquez, business Development Manager de Laboratoria en México.

Cabe recordar que la falta de diversidad en la industria tecnológica no solo afecta a las mujeres y personas marginadas, sino que también tiene implicaciones importantes para todos los usuarios y usuarias. Muchos estudios confirman que las empresas de creación de tecnología que no tienen una fuerza laboral diversa sólo lograrán exacerbar las desigualdades ya existentes en la sociedad a través de productos y servicios sesgados.

Por el contrario, equipos compuestos por personas de distintos géneros, nacionalidades, etnias y contextos sociales, podrán crear soluciones tecnológicas que realmente respondan a las necesidades de una gran variedad de personas. Esto es especialmente relevante con la irrupción de la Inteligencia Artificial, donde la participación de mujeres y diversidades es clave para tener herramientas inclusivas.

"Las empresas deben incluir nociones de diversidad e inclusión en sus estrategias de evaluación y despidos, y establecer el objetivo de mantener las proporciones de empleados que tenían antes de este contexto en particular, o incluso aumentar el número de mujeres en sus equipos", finaliza Francisco.

Por su lado, la plataforma Layoffs señala que en este 2024 se han tenido 104,410 despidos de parte de 360 compañías de tecnología.