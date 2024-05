Datos de la plataformas Layoffs.fyi contabilizan que, sólo en 2024, unas 271 empresas de tecnología han tenido recortes de personal lo que significa que 78,572 empleos desaparecieron y muchos de estos sindicatos no se han pronunciado sobre la situación, pero fuera de la industria como tal sí ha habido movimientos. Dos de los más destacados en la industria automotriz y la de entretenimiento.

El United Auto Workers se declaró en huelga el 14 de septiembre después de que el UAW y los tres grandes de Detroit (General Motors, Ford y Stellantis) no pudieran llegar a un acuerdo con el sindicato sobre los términos de un nuevo contrato.

En Hollywood se vio sacudida la industria hace unos meses, cuando el Writers Guild of America acordó términos contractuales con la Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa a las productoras de cine y televisión, además de que el sindicato de actores, SAG-AFTRA, también entró en una huelga.

Un punto común entre las dos huelgas de alto perfil es la trayectoria de la tecnología en las industrias automotriz y del entretenimiento. El UAW ha expresado su preocupación por la posibilidad de que los vehículos eléctricos, que son más simples en comparación con los que funcionan con gasolina, sean ensamblados por menos trabajadores. Mientras que los sindicatos de escritores y actores han incluido al uso de IA en las cláusulas de nuevos acuerdos.

Incluso antes de esas huelgas, los paros laborales en otras industrias también ocupaban los titulares. En julio de 2023, 340,000 trabajadores de UPS estuvieron a punto de declararse en huelga antes de que el sindicato Teamsters aceptara un nuevo contrato que garantizaba un aumento salarial promedio del 48% en cinco años, esto por el impacto que han tenido en sus metas con el auge del e-commerce.

A diferencia de lo que pasó en el almacén de Staten Island, donde en 2022 trabajadores de Amazon votaron a favor de formar el primer sindicato del gigante minorista en Estados Unidos, en 2023 colaboradores de la empresa en Alabama decidieron votar en contra.