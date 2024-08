Las ganancias de Nintendo se desploman 55% a la espera de una nueva consola

En la cuestión de los videojuegos, la empresa también tuvo una importante reducción del 41.3%, pues pasó de las 52.2 millones el año pasado a las 30.6 millones en este periodo, debido a que no hubo grandes lanzamientos.

De hecho, en este trimestre Nintendo se vio beneficiado por las fuertes ventas de títulos como "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" y "Super Mario Bros. Wonder”, que se lanzaron el año pasado, mientras que algunos de los estrenos, como “Paper Mario: The Thoushand-Year Door”, únicamente vendió 1.7 millones de copias desde su lanzamiento.

Por otra parte, Nintendo también indicó que durante este año fiscal espera un resultado neto anual de 2,002 millones de dólares, una cifra que representa un repliegue de 39% interanual. En cuestión de ventas, el objetivo son las 13.5 millones de Switch hasta marzo del 2025.

La versión actual fue creada en 2017 y se han vendido más de 143 millones de ejemplares, según las últimas cifras de Nintendo. Con tales números, la consola es la tercera consola más vendida en la historia de los videojuegos, por detrás de la PlayStation 2, de Sony, y la Nintendo DS.

A pesar de tener un rendimiento a la baja en tiempos recientes, un punto relevante de la estrategia de Nintendo con Switch fue el enfoque de tener por lo menos un lanzamiento exclusivo durante cada mes a lo largo de sus siete años, generando así uno de los catálogos más extensos.

Esto también es especialmente importante en medio de un contexto en que la industria del gaming ha sufrido de despidos masivos, cancelación de videojuegos y cierre de estudios completos.

Además, la estrategia se ha mantenido incluso en el periodo final de Nintendo Switch con lanzamientos como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, en septiembre, Super Mario Party. Jamboree, en octubre, Donkey Kong Country Returns HD, en enero o Metroid Prime 4 para 2025.

Respecto a otros proyectos, la empresa informó que la segunda película del universo de Super Mario está planeada a estrenarse el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos y más territorios seleccionados a nivel global, mientras que en Japón será el 24 de abril. Asimismo, se informó que la producción de la película live-action de The Legend of Zelda sigue en curso.

Con información de Reuters