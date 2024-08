¿Se acerca el fin de las consolas? Sufren las ventas de Switch, Xbox y PlayStation

Entre los tres grandes competidores del mercado de consolas (PlayStation, Xbox y Nintendo) se han visto reducciones en las ventas de consolas durante el último trimestre, según las cifras de sus reportes financieros.

Sony fue la menos afectada en este sentido, pues dio a conocer que entre abril y junio vendió 2.4 millones de unidades, lo que representa una disminución respecto a las 3 millones de consolas que vendió en el mismo periodo de 2023.

Microsoft y Nintendo, sin embargo resintieron más las bajas ventas de consolas. Por una parte, Xbox tuvo una disminución del 42% en las unidades vendidas en el trimestre, debido, en parte, a una concentración en el sector del software y llevar contenido a su plataforma en la nube.

Nintendo también detalló que únicamente vendió 2.1 millones de unidades de su consola, es decir, un 46.3% menos en relación al mismo periodo del año pasado, cuando vendió 3.9 millones de unidades.

Sin embargo, en este caso es importante resaltar que la Switch ya lleva siete años en el mercado y las bajas ventas también se explican por la espera de la sucesora que, según la empresa, se presentará en algún momento del año fiscal en curso, el cual termina en marzo de 2025.

Los juegos como servicio (GaaS), un factor de peso

Además de las razones de cada empresa, Michael Wagner, analista de Newzoo, detalla que otro elemento que explica la ralentización en el mercado de consolas es el panorama actual “está dominado por títulos imperecederos”, es decir, la prevalencia de juegos que se actualizan constantemente no atrae a los jugadores a adquirir nuevas consolas y títulos.

Para muestra, el especialista destaca que más del 60 % de todo el tiempo de juego en 2023 se destinó a títulos de seis años o más, incluidos videojuegos masivos como Fortnite, Minecraft, Roblox, Grand Theft Auto V y League of Legends.

A pesar de este panorama, Wagner considera que no es el final de las consolas y la industria del gaming como se conoce hasta el momento, debido a, por una parte, la renovación de sistemas para los próximos meses con la sucesora de Switch y una rumoreada PlayStation 5 Pro en el horizonte.

Y, por el otro lado, recomienda que los estudios confíen en franquicias establecidas y populares entre las audiencias, pues más de la mitad de los juegos nuevos más populares de 2023 fueron entregas de este tipo, como The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom, Diablo IV o Baldur’s Gate III.